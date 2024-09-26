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Aksa Enerji'den 2030 sonuna kadar 5 milyar dolar yatırım hedefi

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, “2030 yılı sonuna kadar 5 milyar dolar tutarında yatırımla, kurulu gücümüzü 3 katına çıkartarak 1,1 milyar dolar FAVÖK yaratmak hedefi ile ilerliyoruz" dedi.

26 Eylül 2024 | 16:51
Aksa Enerji'den 2030 sonuna kadar 5 milyar dolar yatırım hedefi

Aksa Enerji, 2030 Global Stratejisi kapsamında mevcut gelişimini ve gelecek hedeflerini yıllık Analist Toplantısı’nda aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri ile paylaştı.  

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı; “Enerji sektörü, iklim değişikliği nedeniyle yeniden şekillenirken; Aksa Enerji, bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olma kararlılığını sürdürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, enerjiye erişimi daha güvenilir ve sürdürülebilir kılma misyonuyla hareket ediyoruz. 2030 Global Stratejimiz ise geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma vizyonumuzu yansıtıyor.
Bu doğrultuda Aksa Enerji olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda stratejimiz kapsamında 4 ayrı lokasyonda devam eden yatırımlarımız var. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yoğunlaşacak yeni yatırım kararlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak için daha da hızlanacağız” açıklamasını yaptı. 

Bu çerçevede 2030 stratejileri kapsamında 5 milyar dolar yatırım ile 1.1 milyar dolar FAVÖK hedefine ulaşma konusunda iddialı olduklarını söyleyen Cemil Kazancı, “Önümüzdeki dönemde kurulu gücümüzü 7 bin 850 MW’a çıkaracak ve küresel pazarlardaki varlığımızı 2 kıtadan 4 kıtaya genişleteceğiz. Portföyümüzdeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 28’e yükseltirken, Aksa Enerji olarak çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle daha sürdürülebilir bir dünya için çalışacağız. Tüm bu atılımları 5 milyar dolar değerinde güçlü bir yatırımla mümkün kılacağız” şeklinde konuştu.

Global hedeflerinin ardında güçlü bir mali yapının mevcut olduğunu belirten Cemil Kazancı, “Gelecek dönemde de bu yapıyı koruyarak Şirketimizin sağlam temeller üzerinde büyümesini sağlayacağız. FAVÖK marjımızı 25 puan artışla yüzde 52 seviyesine yükselteceğiz. Aynı zamanda garantili gelir sözleşmelerimizle riski minimize ederek uzun vadeli başarıya odaklanacağız. Aksa Enerji olarak geleceğin enerji dünyasına yön vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda belirlediğimiz stratejik hedefler; sadece bugünün değil, yarının enerjisini de şekillendirmek için attığımız adımlardır. Bulunduğumuz her yerde insana ve çevreye değer katmayı; bunu yaparken de ülkemizi her anlamda güçlendiren çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.
 

 

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Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
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