Aksa Enerji'nin (AKSEN) temettü teklifi belli oldu

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Genel Kurul onayına sunulacak kar payı teklifini KAP'a bildirdi. Pay başına brüt 1,3046971 TL, net 1,1742273 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 06 Haziran 2024; ödeme tarihi ise 10 Haziran 2024.

AKSA ENERJİ'DEN TEMETTÜ KARARI

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarına göre 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 5.412.886.576 TL net konsolide, 2.244.232.356 TL yasal kayıtlara göre dönem karından;

• Net %117,4 ve brüt %130,5 oranında olmak üzere brüt 1.600.000.000 TL nakit kar payı dağıtılması,

• Kalan tutarın genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

• Hak Kullanım Tarihinin 6 Haziran 2024 olarak belirlenmesi hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.