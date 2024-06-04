Alapala Akademi kapılarını dünyaya açtı

5 kıtada 120’den fazla ülkede hayata geçirdiği 1000’in üzerinde anahtar teslim proje referansı ve gıda proses teknolojileri alanında 70 yıllık tecrübeye sahip olan Alapala, insana ve AR-GE'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen en önemli projelerden biri olan Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, sektör profesyonellerine ve çalışanlarına sunduğu eğitim olanakları ile dikkat çekiyor. Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (International Association of Operative Millers/IAOM) iş birliğiyle oluşturulan uluslararası eğitim programı kapsamında uygulamalı eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk gıda proses teknolojileri eğitim merkezi

Alapala, hem çalışanlara hem de sektör profesyonellerine işi deneyimleyerek mutfağında öğrenebilecekleri bir eğitim imkanı sunan Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi’ni Çorum’daki un fabrikasınını dönüştürerek hizmete açtı. Dünya çapında bir başarı hikayesi olma vizyonuyla kurulan Alapala Akademi, Türkiye’nin sektördeki ilk gıda proses teknolojileri eğitim merkezi olması açısından öncü nitelikte. Akademi, modern gıda proses teknolojileri ve tesis yönetimi alanında teorik ve pratik eğitimler sunarak hem Türkiye’de hem de globalde önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Alapala Akademinin kapıları dünyaya açık

Alapala Yönetim Kurulu Üyesi Gülfem Alapala, bu merkezin şirketin insana yatırım alanında gerçekleştirdiği en önemli proje olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: "Türkiye’de bir ilk olan Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, dünya çapında bir akademi ve başarı hikayesi olma vizyonuyla doğdu. Akademimizde, gıda proses teknolojileri alanında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde sektör profesyonellerine ve bu alanda gelişim sağlamak isteyenlere eğitim olanağı sunuyoruz. Öğrenciler, teorik ve pratik olarak modern gıda proses teknolojilerini ve tesis yönetimini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyorlar. Deneyimli değirmen mühendisleri, teknisyenler, proje yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan eğitmen kadromuzla sektörde önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Geçtiğimiz sene Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM) Eurasia iş birliği ile tamamladığımız eğitim programı küresel ölçekte takdir topladı. Bu yılın Ekim ayında yine aynı işbirliği kapsamında eğitimler de başlayacak.”

Dünyaya sunulan teknoloji Alapala Akademi’de test ediliyor

Alapala Akademi ve İnovasyon Merkezi, sadece eğitimle sınırlı kalmayıp aynı zamanda Alapala’nın AR-GE çalışmaları için bir uygulama merkezi olarak da hizmet veriyor. Bu merkezde gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları, gıda proses teknolojilerinin geliştirilmesi ve yenilikçi çözümler üretilmesi açısından büyük önem taşıyor. Gıda proses teknolojilerinin mucit firmalarından biri olarak dünya pazarında önemli bir yeri olan Alapala, endüstriyi geleceğe taşıyacak yenilikçi adımlara yön vermeyi sürdürüyor.

Dünya Uncular Birliği’nin tercih ettiği akademi

Aynı zamanda aktif bir un fabrikası olan Alapala Akademi, IAOM Eurasia Bölgesi Değirmenciler Federasyonu tarafından da uygulamalı değirmencilik eğitimlerinin verilmesi amacıyla tercih ediliyor. 2023 yılı Eylül ayında yapılan ilk programın ardından, Ekim ayında IAOM Eurasia iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitim turunda yeni bir grup ağırlanacak. Dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılar, geniş kapsamlı ve uygulamaya dönük program sonunda sertifikalarını alacaklar.