Albayrak Finans hizmete başladı

Albayrak Finans, ev, araç ve çatılı iş yeri gibi yüksek tutarlı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen finansman modelleri; katılımcıların bütçelerine uyumlu, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir tasarruf anlayışını esas aldı.

Şirket, bu yaklaşımıyla bireysel finansmana erişimi kolaylaştırmayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefledi.

Dijitalleşme ve Erişilebilirlik Hamlesi



Şirketten yapılan açıklamaya göre; 2025 yılı boyunca kurumsal, operasyonel ve teknolojik altyapısını güçlendirmeye odaklanan Albayrak Finans, faaliyet izninin ardından dijital iletişim kanallarını eş zamanlı olarak devreye aldı.

Web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen çalışmalarla kamuoyuyla doğrudan iletişim kuruldu. Müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda çağrı merkezi altyapısı kısa sürede hayata geçirilirken; başvuru, bilgi talebi ve yönlendirme süreçlerinde hızlı geri dönüş sağlayan etkin bir sistem oluşturuldu.



Aynı dönemde, tüm işlemlerin mobil ve dijital kanallar üzerinden güvenli şekilde yürütülmesini sağlayacak teknolojik altyapının kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. “Her cepte bir şube” anlayışıyla geliştirilen bu sistemler, operasyonel verimliliği artırmayı ve katılımcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçladı.

2026 Hedefleri: Dijitalleşme ve Yaygınlaşma



2026 yılına girerken Albayrak Finans, şubeleşme ve dijitalleşme odaklı bir büyüme stratejisi izlemeye hazırlanıyor. Türkiye genelinde şube sayısının artırılması, hizmet ağının daha geniş bir coğrafyaya yayılması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması planlanıyor. Dijitalleşme tarafında ise başvuru, takip ve sözleşme süreçlerinin uçtan uca dijital ortama taşındığı, şeffaf ve kullanıcı dostu bir yapı hedefleniyor.

“Sağlam Bir Altyapı Kurduk, Büyümeye Hazırız”



Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin, şirketin kuruluş yılı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi:

“2025 yılı, Albayrak Finans için yalnızca faaliyete başladığımız bir dönem değil; aynı zamanda sağlam, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir altyapı kurduğumuz stratejik bir yıl oldu. Bu süreçte hem dijital hem de operasyonel yapımızı hızla devreye aldık, erişilebilir ve güven veren bir hizmet modeli oluşturduk. 2026 yılında ise şubeleşme ve teknolojiyi merkeze alan büyüme stratejimizle, faizsiz tasarruf finansmanını Türkiye’nin dört bir yanında daha yaygın ve ulaşılabilir hâle getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız; güven, şeffaflık ve katılımcı memnuniyetini esas alan güçlü ve kalıcı bir yapı inşa etmek.”

