Altınay Savunma Teknolojileri, bu yılın dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu 1 Ocak-30 Eylül 2024 dönemine ilişkin finansal verilere göre 1,1 milyar TL ciro elden eden şirket, net karını ise 212,5 milyon TL’ye ulaştırdı.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, Türkiye’nin savunma endüstrisi içinde teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve hatta ihraç eden bir konuma sahip olduklarını belirterek, “Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemleri geliştiriyoruz. Türkiye’nin en önemli projelerinde yer alıyoruz. Aralarında KAAN, Hürkuş olmak üzere milli projelerimizde aktif rol aldığımız gibi sağladığımız katkıları artıracak şekilde yatırımlarımıza da hız veriyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzla birlikte hem Türkiye hem de küreselde büyüme vizyonumuz doğrultusunda etki alanımızı giderek genişletiyoruz. Bu büyüme vizyonu ile attığımız adımlar finansal verilerimize de pozitif yansıyor” diye konuştu.

“Son çeyreğe güçlü bir performansla girdik”

2024’ün son çeyreğine güçlü bir bilanço performansıyla giriş yaptıklarına dikkat çeken Mercan, finansal tablo ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Dokuz aylık dönemde ciromuzu 1 milyar TL’nin üzerine çıkardık. Gerçekleşen toplam maliyet tutarı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 563,4 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK tutarımızda ise önceki döneme göre yaklaşık 9 kat artış ile yüksek bir başarı sağlayarak 517,7 milyon TL’ye ulaştık. Net karımızı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre dikkate değer bir artış ile 212,5 milyona çıkararak yaklaşık yüzde 20 seviyesine taşımayı başardık. Elde ettiğimiz bu başarı, şirketimizin güçlü temelini ve ileriye dönük büyüme potansiyelimizi vurguluyor. Bunun yanı sıra yeni zirvelere ulaşma kararlılığımızı da pekiştiriyor.”

Son dönemde önemli anlaşmaları ardı ardına hayata geçirdiklerine dikkat çeken Mercan, bağlı ortaklıkları DASAL’da tam sahiplik sağladıklarını hatırlatarak “DASAL Havacılık Teknolojileri sermayesindeki yüzde 51 olan payımızı yüzde 100’e çıkararak stratejik bir anlaşma imzaladık. Bununla birlikte hava savunma sistemleri kapsamında kullanılmak üzere 1 milyon 644 bin 750 dolarlık bir sipariş aldık. Savunma sanayisinde konumumuzu güçlendirecek ve performansımızı artıracak şekilde gerek Türkiye gerekse küreseldeki gelişmeleri takip ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.