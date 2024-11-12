ARA
DOLAR
34,38
0,14%
DOLAR
EURO
36,54
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
2868,89
-0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9202,69
-0,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Mercan'dan bilanço değerlendirmesi

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Mercan'dan bilanço değerlendirmesi

Altınay Savunma Teknolojileri, dokuz aylık bilançosunu açıkladı. Buna göre şirket, 1,1 milyar lira hasılat elde ederken net karını ise 212,5 milyon liraya çıkardı.

12 Kasım 2024 | 11:06
Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Mercan'dan bilanço değerlendirmesi

Altınay Savunma Teknolojileri, bu yılın dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurduğu 1 Ocak-30 Eylül 2024 dönemine ilişkin finansal verilere göre 1,1 milyar TL ciro elden eden şirket, net karını ise 212,5 milyon TL’ye ulaştırdı.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, Türkiye’nin savunma endüstrisi içinde teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve hatta ihraç eden bir konuma sahip olduklarını belirterek, “Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemleri geliştiriyoruz. Türkiye’nin en önemli projelerinde yer alıyoruz. Aralarında KAAN, Hürkuş olmak üzere milli projelerimizde aktif rol aldığımız gibi sağladığımız katkıları artıracak şekilde yatırımlarımıza da hız veriyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzla birlikte hem Türkiye hem de küreselde büyüme vizyonumuz doğrultusunda etki alanımızı giderek genişletiyoruz. Bu büyüme vizyonu ile attığımız adımlar finansal verilerimize de pozitif yansıyor” diye konuştu.

“Son çeyreğe güçlü bir performansla girdik”

2024’ün son çeyreğine güçlü bir bilanço performansıyla giriş yaptıklarına dikkat çeken Mercan, finansal tablo ile ilgili şu bilgileri verdi: 

“Dokuz aylık dönemde ciromuzu 1 milyar TL’nin üzerine çıkardık.  Gerçekleşen toplam maliyet tutarı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 563,4 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK tutarımızda ise önceki döneme göre yaklaşık 9 kat artış ile yüksek bir başarı sağlayarak 517,7 milyon TL’ye ulaştık. Net karımızı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre dikkate değer bir artış ile 212,5 milyona çıkararak yaklaşık yüzde 20 seviyesine taşımayı başardık. Elde ettiğimiz bu başarı, şirketimizin güçlü temelini ve ileriye dönük büyüme potansiyelimizi vurguluyor. Bunun yanı sıra yeni zirvelere ulaşma kararlılığımızı da pekiştiriyor.”

Son dönemde önemli anlaşmaları ardı ardına hayata geçirdiklerine dikkat çeken Mercan, bağlı ortaklıkları DASAL’da tam sahiplik sağladıklarını hatırlatarak “DASAL Havacılık Teknolojileri sermayesindeki yüzde 51 olan payımızı yüzde 100’e çıkararak stratejik bir anlaşma imzaladık. Bununla birlikte hava savunma sistemleri kapsamında kullanılmak üzere 1 milyon 644 bin 750 dolarlık bir sipariş aldık. Savunma sanayisinde konumumuzu güçlendirecek ve performansımızı artıracak şekilde gerek Türkiye gerekse küreseldeki gelişmeleri takip ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2868,89 -0,88%
  • ALTIN ONS 2595,59 -1,01%
  • BIST 100 9202,69 -0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,108 0,303%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,396 0,25387%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 1,2738%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3819 0,1359%
  • EURO/DOLAR 1,0618 -0,3505%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5431 -0,2177%
  • STERLIN/DOLAR 1,28214 -0,35478%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL