Amazon otomobil de satmaya başlıyor

Amazon, kullanıcılarına artık Hyundai araçları çevrimiçi satın alma imkanı sunuyor. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından hizmet, ABD’nin 48 farklı şehrinde erişime açıldı. Cnbc-e'nin haberine göre, kullanıcılar, Amazon’un web sitesi veya uygulaması üzerinden Hyundai bayilerindeki araçları inceleyebilecek, sipariş verebilecek, finansman sağlayabilecek ve teslimat tarihini planlayabilecek.



Amazon, yeni hizmetin en büyük avantajlarından birinin “şeffaf ve peşin fiyatlandırma” olduğunu belirtti. Belge ücretleri veya bayi tarafından eklenen seçenekler gibi gizli masraflar olmadan sunulan bu sistem, müşterilere daha basit ve anlaşılır bir alışveriş deneyimi sağlıyor.



Amazon Autos küresel başkanı Fan Jin, “Amazon Autos ile müşterilerin Amazon’dan beklediği kolaylığı ve basitliği, araba alışverişine taşıyoruz. Bu hizmet, bayilere daha geniş bir kitleyle bağlantı kurmaları için yeni bir kanal sunuyor. Hyundai’nin lansman ortağımız olmasından memnunuz ve program büyüdükçe daha fazla markayı kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz” dedi.

TAKAS İMKANI DA VAR

Hizmet, kullanıcıların yalnızca yeni Hyundai araçlarını satın almasını değil, aynı zamanda mevcut araçlarının değerini anında öğrenip takas yapmasını da sağlıyor. Amazon, müşterilere finansman seçenekleri sunduğunu veya araç bedelinin tamamını ödemek isteyenlere bu seçeneği tanıdığını belirtti.

Fan Jin, “Bayiler ve markalarla ortak çalışarak araba alışverişini daha şeffaf, uygun ve müşteri dostu hale getirmek için yeniden tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKA MARKALAR DA DAHİL OLACAK

Amazon, finansal detaylar hakkında bilgi vermedi ancak hizmete zamanla daha fazla Hyundai bayisinin dahil edileceğini ve önümüzdeki yıl yeni otomobil markaları ile daha fazla şehre hizmet sunmayı planladığını açıkladı.