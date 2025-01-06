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Anadolubank'ta üst düzey atama

Anadolubank yönetim kadrosunda yapılan yeni yapılanma ile Ferudun Canbay Genel Müdür Baş Yardımcılığı’na atandı. Canbay, yeni yapılanmayla birlikte bankanın kritik birimlerinin yönetimini üstlenecek.

06 Ocak 2025 | 19:29
Anadolubank'ta üst düzey atama

Bankanın açıklamasına göre sektörde 28 yıllık deneyime sahip olan Ferudun Canbay, bankacılık kariyerine 1997 yılında Yapı Kredi Bankası  Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Yapı Kredi Bankası, Eurobank Tekfen ve Burgan Bank'ta çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı.  2017 yılında Anadolubank bünyesine Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği ile katılan Ferudun Canbay, Mali İşler Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Anadolubank bünyesindeki bağlı ortaklıklardan Anadolubank Nederland NV ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’de Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Aralık 2024'te Anadolubank Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak atanan Canbay,  İnsan Kaynakları, Stratejik Planlama ve Dijital Bankacılık, Krediler İzleme ve İdari Takip,  Hukuk Müşavirliği, Kurumsal İletişim, Satın Alma olmak üzere Bankanın kritik alanlarının yönetimlerini üstlenecek. Canbay aynı zamanda Anadolubank bünyesindeki bağlı ortaklık ve iştiraklerde yönetim kurulu üyeliklerine devam edecek ve şirketlerin koordinasyonundan sorumlu olacak. Bu yeni yapılanmayla bankanın stratejik ve operasyonel süreçlerinin bir bütün halinde ve daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.

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ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
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