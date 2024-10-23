Anadolu Efes, AB InBev ile anlaşmaya vardı. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralırken, AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacak.

KAP'a yapılan açıklamaya göre;

“Şirketimiz ile Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") arasında Nisan 2022'de başlatılan görüşmelerin ardından, taraflar Efes Breweries International B.V. ("EBI")'nin, AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya varmıştır. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacaktır. AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, anlaşmanın tamamlanması, belirli koşullara bağlı olup gerekli tüm mercilerden alınacak onaylara tabidir.

AB InBev Efes B.V., işleme ilişkin onay süresi boyunca olağan faaliyetlerine devam edecektir. Onay sürecinin ilerleyebilmesi için işleme ilişkin ek ayrıntıları açıklama olanağımız bulunmamaktadır. Ayrıca, tüm gerekli onayların alınması ve işlemin tamamlanmasına bağlı olarak, şu anda Hollanda merkezli AB InBev Efes B.V.'ye ait olan JSC AB InBev Efes'in (AB InBev Efes Rusya) (sermayesinin yaklaşık %100'üne tekabül eden) tüm hisseleri, Şirketimiz'in %100 iştiraki olan Türkiye'de yerleşik diğer bir grup şirketine devredilecektir.”