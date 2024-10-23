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Anlaşma sağlandı... Anadolu Efes, Rusya'daki şirketin tek sahibi oluyor

Anadolu Efes, Anadolu Efes, KAP’a yaptığı açıklamada AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacağını bildirdi. AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacak.

23 Ekim 2024 | 10:23
Anlaşma sağlandı... Anadolu Efes, Rusya'daki şirketin tek sahibi oluyor

Anadolu Efes, AB InBev ile anlaşmaya vardı. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralırken, AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacak.

KAP'a yapılan açıklamaya göre;

“Şirketimiz ile Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev") arasında Nisan 2022'de başlatılan görüşmelerin ardından, taraflar Efes Breweries International B.V. ("EBI")'nin, AB InBev'in AB InBev Efes B.V.'deki kontrol gücü olmayan paylarını satın almasıyla ilgili yeni koşullar üzerinde anlaşmaya varmıştır. Yeni anlaşmaya göre, Anadolu Efes, AB InBev'in Rusya iş kolundaki payını devralacaktır. AB InBev ise Anadolu Efes'in Ukrayna iş kolundaki payını devralacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, anlaşmanın tamamlanması, belirli koşullara bağlı olup gerekli tüm mercilerden alınacak onaylara tabidir.

AB InBev Efes B.V., işleme ilişkin onay süresi boyunca olağan faaliyetlerine devam edecektir. Onay sürecinin ilerleyebilmesi için işleme ilişkin ek ayrıntıları açıklama olanağımız bulunmamaktadır. Ayrıca, tüm gerekli onayların alınması ve işlemin tamamlanmasına bağlı olarak, şu anda Hollanda merkezli AB InBev Efes B.V.'ye ait olan JSC AB InBev Efes'in (AB InBev Efes Rusya) (sermayesinin yaklaşık %100'üne tekabül eden) tüm hisseleri, Şirketimiz'in %100 iştiraki olan Türkiye'de yerleşik diğer bir grup şirketine devredilecektir.”

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22 Ekim borsada gün sonu özeti
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Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
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GERİ
İLERİ
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