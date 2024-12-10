Apaz Group'ta üst düzey atama

Apaz Group’ta gerçekleşen üst düzey atama ile Baydöner, PidebyPide ve Bursa İshakbey markalarına sahip Apaz Group’un yeni CMO’su Gülin Kılıçoğlu Sontuna oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı üniversitede İşletme alanında tamamlayan Sontuna, iş yaşamına 2002 yılında Proje Mühendisi olarak başladı.

Sontuna, 2011-2015 yılları arasında TTNET, 2015-2019 yılları arasında Türk Telekom’un pazarlama birimlerinde yöneticilik yaptı. 2020-2022 yılları arasında ise Gediz ve Aydem Perakende Satış A.Ş.’de Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevini yürüttü.

2022’den itibaren ulusal ve uluslararası şirketlere Strateji ve Pazarlama danışmanlığı yapan Sontuna, aynı zamanda Teknopark İzmir ve TÜBİTAK bünyesinde start-up mentorluğu yapıyor. Sontuna, Aralık 2024 itibarıyla Apaz Group bünyesine katıldı.

