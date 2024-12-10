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Apaz Group'ta üst düzey atama

Baydöner, PidebyPide ve Bursa İshakbey markalarını bünyesinde bulunduran Apaz Group’ta üst düzey atama gerçekleşti. Gülin Kılıçoğlu Sontuna, Apaz Group’un yeni CMO’su oldu.

10 Aralık 2024 | 17:37
Apaz Group'ta üst düzey atama

Apaz Group’ta gerçekleşen üst düzey atama ile Baydöner, PidebyPide ve Bursa İshakbey markalarına sahip Apaz Group’un yeni CMO’su Gülin Kılıçoğlu Sontuna oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise yine aynı üniversitede İşletme alanında tamamlayan Sontuna, iş yaşamına 2002 yılında Proje Mühendisi olarak başladı.

Sontuna, 2011-2015 yılları arasında TTNET, 2015-2019 yılları arasında Türk Telekom’un pazarlama birimlerinde yöneticilik yaptı. 2020-2022 yılları arasında ise Gediz ve Aydem Perakende Satış A.Ş.’de Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevini yürüttü.

2022’den itibaren ulusal ve uluslararası şirketlere Strateji ve Pazarlama danışmanlığı yapan Sontuna, aynı zamanda Teknopark İzmir ve TÜBİTAK bünyesinde start-up mentorluğu yapıyor. Sontuna, Aralık 2024 itibarıyla Apaz Group bünyesine katıldı.
 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
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İLERİ
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