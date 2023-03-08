Aras Kargo'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, uluslararası ölçekte etkinliğini artıracak stratejik bir atama gerçekleştirdi.

Aras Kargo'nun Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanlığı'na Ramazan Altınay getirildi. Lojistik yönetimi, sınır ötesi ticaret ve iş geliştirme alanlarında zengin bir deneyime sahip olan Altınay, uluslararası arenada sektör ve pazar araştırmalarının yürütülmesi, yeni iş fırsatlarının ve projelerin belirlenmesi, sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurulması ve süreç iyileştirme çalışmalarının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Altınay, daha önce 10 yıl süreyle farklı rollerde çalıştığı Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11.com'da en son Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Görev süresi boyunca satıcı yönetimi, lojistik, bölge yönetimi, sınır ötesi ticaret, satıcı eğitimi ve proje geliştirme departmanlarını yöneten Altınay, öncesinde de Havi Lojistik ve TNT Express'te Nakliye ve Operasyon Müdürü olarak çalışmıştı.

TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, ETİD Yönetim Kurulu Üyesi olan Altınay, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini ve Sabancı Üniversitesi'nde yönetici geliştirme programını tamamladı.