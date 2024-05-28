Arçelik'ten LG ortaklığı hakkında açıklama

Açıklamada verilen bilgiye göre, sözleşme, eskiden olduğu üzere yönetim kontrolünün Koç Topluluğu ve LG Electronics arasında yüzde 50- 50 paylaşımı esasına dayanıyor.

Yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klima (RAC) ile belirli Ticari Klima (CAC) modellerinin yanında, Türkiye'de satışı amacıyla VRF ürünlerinin üretimine de başlayacak.

Açıklamada, "Arçelik, önümüzdeki dönemde LG markalı VRF kategorisindeki ticari ürünlerin Türkiye pazarında satış hakkına münhasıran sahip olacaktır. Arçelik ve LG'den her biri VRF kategorisi hariç tüm ticari ürünleri Türkiye'de kendi markalarıyla satma hakkına sahip olacaklardır" ifadeleri kullanıldı.