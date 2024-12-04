ASELSAN kadrosunun yaş ortalaması

Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi 2024, alanında uzman konuşmacıları ve üst düzey yöneticileri bir araya getiriyor. Zirvede konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN, Türkiye'de yapılan bütün araştırmalarda, bütün anketlerde Türkiye'nin en itibarlı şirketi olmayı her sene başarı bilen bir şirket." dedi.

ASELSAN'ın Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirket olduğunu belirten Akyol, "Biz artık bütün kriterlerimizi dünyayla yarışmak üzere yürütüyoruz. Bu yıl neyi başardık? Dünyanın en hızlı büyüyen 10 şirketinden biri olmayı ASELSAN başardı ve basamakları dünya liginde adım adım çıkmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bu sene 5 basamak yükselerek dünya savunma sanayi liginde 42'inci sıraya yükseldiklerini aktaran Akyol, şöyle devam etti:

YAŞ ORTALAMASI 33 OLAN 12 BİN KİŞİLİK BİR KADRO

"Biz yolumuza sadece dünyadaki rakiplerle yarışacak şekilde adım adım bu basamakları çıkarak devam ediyoruz. Ankara'da 6 kampüste 9 milyon metrekare alanda Türkiye'ye gurur veren bu projeleri adım adım mühendislerimizle, teknisyenlerimizle, uzmanlarımızla geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim yolculuğumuz bugün 49. yılında. 1975 yılında Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 4 mühendisle başlamış yolculuk, işte bugün 49 yıl sonra, 90 ülkeye ihracat, Türkiye'nin içerisinde 18 ayrı şirket, dünyanın 22 ülkesinde fabrikaları, dizayn ofisleri operasyonu olan küresel tarih yazan, teknoloji yazan bir şirkete dönüşmüş durumda.

Ortalaması 33 yaş olan 12 bin kişilik bir kadroyla yürüttüğümüzü de özellikle ifade etmek isterim. Biz savunma sanayide yerli, milli ve bağımsız olmak için başladık ve bunu büyük oranda başardık. Şu anda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu, etrafımızdaki gerilimlerde savaşlarda bütün ülkelerin adeta yarışırcasına silahlanmaya çalıştığı, kendini korumaya çalıştığı bir dönemde bizim özellikle son 20 yılda attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu kendi kendimize yeten bir savunma sanayinin bugün Türkiye'yi emin ve refah içinde, huzur içinde yoluna devam etmesini sağladığını da bugünlerde yaşayarak, hep beraber görüyoruz. Sadece ülkemiz için değil, dost ve müttefiklere de imkanlarımıza aktarma şansı buluyoruz."