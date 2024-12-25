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Astor Enerji, Bulgaristan için trafo sevkiyatı gerçekleştirdi

Astor Enerji, Bulgaristan'ın enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği trafo teslimatını başarıyla tamamladığını duyurdu.

25 Aralık 2024 | 10:54
Astor Enerji, Bulgaristan için trafo sevkiyatı gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre,  Astor Enerji Bulgaristan'daki Kriçihm Elektrik Santrali'ne 50 megavolt amperlik (MVA) bir transformatör teslim etti. Bu stratejik yatırımla bölgesel enerji şebekesinin iletim kapasitesini artırmayı ve verimliliğini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, Kriçihm Elektrik Santrali'ne gerçekleştirilen 50 MVA trafo teslimatıyla ilgili şunları kaydetti: "Ülkemize kattığımız değerin yanı sıra Avrupa'da da enerji sektörüne bölgesel katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Bulgaristan'ın enerji altyapısına katkıda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Kriçihm Elektrik Santrali'ne eklenen 50 MVA trafo, hem endüstriyel hem de konut sektörleri için istikrarlı ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı sunarak yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır."

 


 

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