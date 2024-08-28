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Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi

Astor Enerji, bu yılın ikinci çeyreğinde net dönem karını yüzde 82 artırarak 1,3 milyar liraya yükseltti.

28 Ağustos 2024 | 17:26
Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurtdışı satışlar şirketin söz konusu dönemdeki toplam hasılatının yüzde 40'ını oluşturdu. Açıklamada bu yılın ikinci çeyreğinde 23 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşıldığı belirtilerek, bu dönemde şirketin cirosunun 11,5 milyar olduğu ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,4'lük artışa denk geldiği kaydedildi.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde net dönem karını yüzde 82 artırarak 1,3 milyar liraya yükselttiği ifade edilen açıklamada, 'Brüt kar marjı yüzde 31'den yüzde 37'ye, FAVÖK marjı ise yüzde 30'dan yüzde 31'e yükseldi. Toplam finansal borçların varlıklara oranı ise 4,7 seviyesinde oldu.' bilgisi paylaşıldı.

Şirketin 2020'de 1000 kişiyi istihdam ederken bu yıl itibarıyla 2022 kişiye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Ar-Ge odaklı çalışmaların sürdüğünün altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

'Şirket, bu dönemde 12,7 milyon dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirdi. Astor Enerji, mevcut fabrikalarının 105 bin metrekare kapalı alanda üretim yapmasının yanı sıra, OSB içinde 228 bin metrekarelik yeni bir arsa alarak kapasite artırımı ve emaye kaplı, izolasyonlu bakır, alüminyum üretimi için inşaat çalışmalarına başladı. 2025 içinde tamamlanması planlanan bu yatırımlar şirketin cirosuna, ihracat hedeflerine ve karlılığının artırılmasına önemli katkılar sağlayacak, Astor Enerji'nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü de önemli ölçüde artıracak.'
 

'BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, '2024'ün ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü finansal sonuçlar, Astor Enerji'nin sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'deki şu anda üretilmiş en büyük trafolardan birisini Astor'un yerli mühendisleri ve teknisyenleri ile ürettik. Yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

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