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Astor Enerji yeni teşvikle üretim kapasitesini artıracak

Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla aldığı yeni teşvikle üretim kapasitesini artıracağını bildirdi.

06 Ocak 2025 | 19:18
Astor Enerji yeni teşvikle üretim kapasitesini artıracak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, transformatör ve anahtarlama ürünleri imalatçısı Astor Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla son teknoloji bir üretim tesisinin kurulmasına yönelik toplam yatırım tutarı 1,1 milyar lira olan teşvik aldı.

Alınan teşvikle hayata geçirilecek fabrika 82 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Söz konusu yeni yatırımla anahtarlama ürünlerinde, güç transformatör grubunda ve dağıtım trafolarında kapasite artışı sağlanmış olacak.

Açıklamaya göre şirket ayrıca, bakır ve alüminyum izolasyon malzemelerinin üretimini, yerli kaynak kullanımını artırarak maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak. Tesiste, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinin önemli parçası olan invertörlerin üretimi de gerçekleştirilecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yatırım ve Teknik Hizmetler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Işık, Türkiye'nin enerji sektörüne yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 1,1 milyar liralık teşvik, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda ülkemizin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bundan da öte enerji ihracatı için de büyük önem taşıyor. Bu yatırımla hem yerel hem de global pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelerek, sektöre ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. AA

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