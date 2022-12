Bakan Varank'tan ELDOR'un fabrikasına ziyaret: Porsche'den BMW'ye kadar birçok firma müşterisi

"Türk vatandaşlarının imzası var"

Porsche'den BMW'ye kadar birçok firma müşterisi

Yatırımlarını Türkiye'ye yapıyor

Dünyanın en büyüğü

ELDOR hakkında

Varank, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yüksek kabiliyetleri olan bir ülke olduğunu bildirdi. Bu kabiliyetleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar eliyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Varank,." değerlendirmesinde bulundu.Varank, ELDOR'un geçen sene Türkiye'den 200 milyon avroluk ihracat yaptığını belirterek, ELDOR'un yakın zamanda yapacağı elektrikli otomobillerle ilgili bir yatırımı da desteklemek üzere teşvik belgesi düzenlediklerini ve şu anda o yatırımın hayata geçirildiğini kaydetti.Otomotiv endüstrisinin dönüştükçe tedarikçi firmaların da kendilerini geliştirdiklerinin ve güncellediklerinin altını çizen Varank, "ELDOR firması da elektrifikasyona yönelik elektrikli motorların gündeme gelmesiyle çok ciddi AR-GE faaliyetleri, yatırım ve üretim yapan bir firma konumuna geliyor. Burada sevindirici olan taraf, otomotiv endüstrisinde böyle kabiliyetleri olan bir firmayı Türkiye'de misafir etmemiz ama daha da önemlisi bu şirketin kabiliyetlerinin ve geliştirdiği teknolojilerin önemli bir kısmında Türk vatandaşlarının imzası olması." ifadesini kullandı.Varank, fabrikada üretilen ürünlerin birçoğunu Türk mühendislerin geliştirdiğini ve tasarladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Buradan çıkan ürünler dünyanın en büyük markalarında Avrupa'da aklınıza gelebilecek Porsche'sinden BMW'sine kadar her türlü otomobilde kullanılıyor. Burası bir ateşleme bobini fabrikası.ELDOR'un dünya pazarının yüzde 26'sını elinde tuttuğuna dikkati çekenVarank,ELDOR Türkiye Genel Müdürü Hayrettin Çelikhisar da Türkiye'ye 800 milyon liralık bir yatırım sözlerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Şu an içinde bulunduğumuz fabrika dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikası, dünyada yüzde 26, Avrupa'da yüzde 62 pazar payımız var. 300 milyon lirasını hayata geçirdik. Geri kalan için de çalışmalarımız devam ediyor. Elektrifikasyonda Türkiye'yi önemli merkezlerden biri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız."Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, ELDOR Elektronik'in İzmir'deki dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikasında incelemelerde bulundu.Varank, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yüksek kabiliyetleri olan bir ülke olduğunu bildirdi. Bu kabiliyetleri hem yerli hem de yabancı yatırımcılar eliyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Varank, "ELDOR firması otomotiv endüstrisinde dünyadaki güçlü firmalardan bir tanesi. Türkiye'de ELDOR'un 5 fabrikası var. Onlardan bir tanesinin içindeyiz. Burası ateşleme bobinleri üreten bir fabrika ve buradaki üretimin yüzde 100'ü şu anda ihracata gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.Varank, ELDOR'un geçen sene Türkiye'den 200 milyon avroluk ihracat yaptığını belirterek, ELDOR'un yakın zamanda yapacağı elektrikli otomobillerle ilgili bir yatırımı da desteklemek üzere teşvik belgesi düzenlediklerini ve şu anda o yatırımın hayata geçirildiğini kaydetti.Otomotiv endüstrisinin dönüştükçe tedarikçi firmaların da kendilerini geliştirdiklerinin ve güncellediklerinin altını çizen Varank, "ELDOR firması da elektrifikasyona yönelik elektrikli motorların gündeme gelmesiyle çok ciddi AR-GE faaliyetleri, yatırım ve üretim yapan bir firma konumuna geliyor. Burada sevindirici olan taraf, otomotiv endüstrisinde böyle kabiliyetleri olan bir firmayı Türkiye'de misafir etmemiz ama daha da önemlisi bu şirketin kabiliyetlerinin ve geliştirdiği teknolojilerin önemli bir kısmında Türk vatandaşlarının imzası olması." ifadesini kullandı.Varank, fabrikada üretilen ürünlerin birçoğunu Türk mühendislerin geliştirdiğini ve tasarladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Buradan çıkan ürünler dünyanın en büyük markalarında Avrupa'da aklınıza gelebilecek Porsche'sinden BMW'sine kadar her türlü otomobilde kullanılıyor. Burası bir ateşleme bobini fabrikası. Özellikle hibrit motorlu araçlara yönelik elektrik motorları ve şarj aparatlarıyla ilgili ürünlerini bize gösterdiler. ELDOR'un da destekleriyle Türkiye elektrifikasyon da öncü ülkelerden biri olacak ve buradan dünyaya sattığımız ürünlerin yanında Türkiye'deki üreticiler de ürünlerini buradan tedarik etmeye başlayacak."ELDOR'un dünya pazarının yüzde 26'sını elinde tuttuğuna dikkati çeken Varank, bunun çok ciddi bir kabiliyet olduğunu ifade etti.Varank, firmanın sahibinin bir İtalyan olduğunu fakat 30 yıldır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Eşi Türk, dolayısıyla Türk dostu bir İtalyan ama yatırımlarının da en büyüklerini Türkiye'ye yapan bir İtalyan. Biraz önce de söyledim, firmanın sahibinin İtalyan olması önemli değil. Çünkü burada geliştirilen know-how, burada geliştirilen teknolojinin altında Türk vatandaşlarının imzası var." değerlendirmesinde bulundu."Şu an içinde bulunduğumuz fabrika dünyanın en büyük ateşleme bobini fabrikası, dünyada yüzde 26, Avrupa'da yüzde 62 pazar payımız var. 300 milyon lirasını hayata geçirdik. Geri kalan için de çalışmalarımız devam ediyor. Elektrifikasyonda Türkiye'yi önemli merkezlerden biri haline getirmek için elimizden geleni yapacağız."AA'nın derlemesine göre ELDOR, 1972'de İtalya'da, 1998'de de Türkiye'de faaliyete geçti. Ülke içinde 5 fabrikası bulunan ELDOR Elektronik, otomotiv sektöründe dünyanın en büyük ateşleme bobini sistemleri üreten fabrikasını İzmir'de kurdu. Ürünlerinin yüzde 100'ünü ihraç eden fabrika çalışanlarının yüzde 75'i kadınlardan oluşuyor. ELDOR Elektronik, yaklaşık 1800 kişiye istihdam sağlıyor. ELDOR'un, ABD, Brezilya, Çin ve İtalya'da da fabrikaları bulunuyor.