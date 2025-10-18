Bayegan, K-Fair 2025’te boy gösterdi

Bayegan ve üretim iştiraki BYCHEM, plastik ve kauçuk endüstrisinin en prestijli buluşması K-Fair 2025’te Türkiye’nin mühendislik gücünü, sürdürülebilir üretim kapasitesini ve inovatif vizyonunu uluslararası platformda temsil etti. Fuarda iş ortakları ve müşterileriyle bir araya gelerek yeni iş fırsatlarını değerlendiren şirket, “geleceğin malzemesi” olarak görülen, %100 yerli sermayeli yeni markası BYFLEXX® TPU’nun dünya lansmanı ile Türkiye’nin sanayi gücünü de K-Fair 2025’te öne çıkardı.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Bayegan CEO’su Burcu Olcay Üstüner, “Türkiye’nin üretim potansiyelini dünyaya taşıyor, yerli mühendisliğin gücünü küresel arenada kalıcı bir değer haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin küresel petrokimya markası Bayegan ve üretim iştiraki BYCHEM, 8–15 Ekim 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen K-Fair 2025’e 6. kez katıldı.

Sektörün geleceğini şekillendiren bu uluslararası buluşmada Bayegan; küresel pazarlara erişim gücü, çevik ve çözüm odaklı iş yapış biçimi, güvene dayalı iş birlikleri ve müşteriye özel esnek çözümler geliştirme kabiliyetiyle dikkat çekti. Üretimden tedarik zincirine uzanan entegre yapısı, geniş dağıtım ve depolama ağıyla desteklenen güçlü lojistik kapasitesi sayesinde Bayegan, sürdürülebilir üretim gücünü ve inovatif yaklaşımını uluslararası arenada ortaya koydu.

Plastik ve kauçuk endüstrisinin 3 yılda bir gerçekleştirilen en prestijli fuarı K-Fair’e yaklaşık 70 ülkeden 3. 275 firma katıldı. Dünyanın dört bir yanından 175.000'den fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda, bu yıl iklim koruma, döngüsel ekonomi ve dijitalleşme temaları öne çıktı.

5 kıta ve 120 ülkede faaliyet gösteren, 3.000’in üzerinde iş ortağı bulunan Bayegan, üretim iştiraki BYCHEM ile katıldığı fuarda Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen yerli üretim yatırımları, performans kimyasallarındaki Ar-Ge gücü ve geleceğe yön veren çevre dostu ürünleri ile öne çıkarak Türkiye’nin inovatif üretim gücünü, sektörü bir araya getiren uluslararası arenada temsil etti.

Burcu Olcay Üstüner: “Ekiplerimizle 8 günde 1.000’in üzerinde ziyaretçi ve iş ortağımızla bir araya geldik”

Bayegan CEO’su Burcu Olcay Üstüner, fuar katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl 6. kez katıldığımız K Fair 2025’te, 8 günde 70 farklı ülkeden 1.000’in üzerinde ziyaretçi ve iş ortağımızla bir araya gelmenin gururunu yaşadık. Bu platformda ülkemizi temsil etmek, hem bizim hem de Türk sanayisi için büyük bir onur. Bayegan’ın küresel pazarlara erişim gücü, çevik iş yapış biçimi, ortaklık temelli güvene dayalı iş birlikleri, müşteriye özel esnek çözümler sunma kabiliyetimiz, hem dağıtım gücümüz hem de üretici kimliğimiz, depolama ve servis ağımız, zengin ürün gamımız ile sektörde katma değer yaratıyoruz.

Bu yılki katılımımıza ayrı bir anlam katan en önemli unsur ise tamamen yerli mühendislik gücümüzle geliştirilen BYFLEXX® TPU markamızın dünya lansmanını K-Fair 2025’te gerçekleştirmiş olmamız. Bu adım, yalnızca Bayegan’ın vizyonunu değil, aynı zamanda ülkemizin sanayi alanındaki ilerlemesini de simgeleyen bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Müşterilerinden gördükleri yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Üstüner, şöyle devam etti: “Etkinlik boyunca mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızla iş birliği, ortak proje ve büyüme planlarımızı değerlendirdik. Küresel ölçekteki erişim ağımız ve müşteriye özel esnek çözümler üretme kabiliyetimiz, bizi iş ortaklarımız için güvenilir bir tercih haline getiriyor. Bu doğrultuda aldığımız değerli geri bildirimler, yatırımlarımıza kararlılıkla devam etmemiz için bizlere güçlü bir motivasyon sağladı. Katılım sağlayan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve emeği geçen ekibimize teşekkür ederiz.”