BDDK onayladı: Katılımevim, katılım bankacılığına adım attı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Katılımevim’in Katılım Bankası kurma hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşı oldu. Açıklamaya göre Yeni kurulacak Katılım Bankası, özellikle tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik gibi Türkiye ekonomisinin temel taşlarını oluşturan sektörlerin finansal ihtiyaçlarını destekleyecek.

'HEDEFİMİZ GÜVENİLİR BİR İŞ ORTAĞI OLMAK'



Katılım bankacılığının, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde ve finansal sürdürülebilirlik hedeflerinde stratejik bir role sahip olduğunu belirten Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “Türkiye’nin finansal ekosistemine katma değer sağlamak amacıyla bankacılığa adım atıyoruz. BDDK’dan aldığımız onay, sadece bir regülasyon süreci değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni bankamız, sadece finansal çözümler sunmakla kalmayacaktır. Aynı zamanda müşterilerimize güvenli, sürdürülebilir ve katılımcı bir bankacılık deneyimi sunarak, Türkiye’nin finansal geleceğine yön verecektir. Güçlü sermaye yapımız, derin sektör bilgimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla, ekonomimizin öncelikli sektörlerinde dönüşüm yaratacak projelere imza atacağız. Bankacılığa getirdiğimiz bu yeni bakış açısı, sadece bugünün değil, geleceğin finansal ihtiyaçlarına da yanıt verecek ve ülkemizin finansal altyapısını güçlendirecektir. Amacımız, yalnızca bir finans kurumu olmak değil; aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda güvenilir bir iş ortağı olmaktır” dedi.