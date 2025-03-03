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Beşiktaş Kulübü logosunu yeniledi

Beşiktaş Kulübü, kullandığı logosunda değişikliğe gittiğini duyurdu.

03 Mart 2025 | 22:09
Beşiktaş Kulübü logosunu yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Logoda yapılan değişiklikler şöyle belirtildi:

"122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı. Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi. Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu. 'B', 'J' ve 'K' harfleri aynı boyuta ve '1', '9', '0' ve '3' rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

 

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Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
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