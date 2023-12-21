Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu

Türkiye ayakkabı sektörünün genç şirketi Bestyle, Katy Perry Collection’ı, önceki gün ayakkabı tutkunlarının beğenisine sundu.

Bestyle markasının Yönetici Ortağı Onur Şen, şirket olarak 2024 yılında satış kanallarını genişleterek daha hızlı büyüme stratejisi izleyeceklerini belirtti.

Şu anda web ve sosyal medya üzerinden ilerleyen satış operasyonuna çok yakında perakende kanallarının da ekleneceğini ifade eden Şen, “Böylece daha farklı kanallar üzerinden fazla müşteriye ulaşma fırsatı elde edeceğiz” dedi.

Şen, dış pazarlardaki büyüme hedeflerine dair ise “2024 yılı ilk çeyrekte BeStyle markası olarak ABD pazarında web üzerinden, Avrupa pazarında ise mağazalaşarak daha da büyüme hedefimiz var” dedi.

Onur Şen, uzun vadeli hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:

“Bestyle olarak, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan yönetim yaklaşımımızla hem kendi markamız ile dünyaca tercih edilen bir firma olma yolunda hem de dünya çapında ünlü ayakkabı markaları ile iş birliği anlaşmalarını çoğaltarak büyümek istiyoruz.”