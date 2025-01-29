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Beypazarı'na Brüksel'de 'Üstün Lezzet' ödülü

Beypazarı Doğal Maden Suyu "Premium Şişeli" ürünüyle Avrupa'nın en prestijli gıda ödüllerinden biri olan Superior Taste Award (Üstün Lezzet Ödülü) ile ödüllendirildi.

29 Ocak 2025 | 14:43
Beypazarı'na Brüksel'de 'Üstün Lezzet' ödülü

Beypazarı Doğal Maden Suyu'nun "Premium Şişeli" ürünü, 2025 yılı itibarıyla Avrupa'nın 20 ülkesinden 200'ün üzerinde şef ve sömeliye tarafından değerlendirilen ürünler arasında, üstün lezzet performansı sergileyerek bu prestijli ödüle layık görüldü.

"Türk Gıda Sektörünün Global Başarısının Göstergesi"

Beypazarı Doğal Maden Suyu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, ödülün ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Beypazarı Doğal Maden Suyu olarak, hem ülkemize hem de kendimize gurur veren bir başarıya imza attık. 2025 yılında Premium Şişeli ürünümüzle kazandığımız Üstün Lezzet Ödülü, sadece bizler için değil, Türk gıda sektörünün global başarılarının bir göstergesi olarak çok anlamlı. Bu ödül, Beypazarı'nın yıllardır süregelen kalite ve doğallık anlayışının dünya çapında takdir gördüğünü kanıtlıyor. 2022 yılında da ödüle layık görülen ürünümüz, üstün lezzetini her platformda sürekli yenilenen başarısıyla tescillemeye devam etmektedir. 1957 yılından beri aynı kaynaktan çıkan maden suyumuzu, el değmeden, tüm doğallığını koruyarak şişeliyoruz. Maden suyumuzun doğallığını korumak adına sadece kaynağımızı değil, tüm havzayı da titizlikle koruyoruz. En ileri teknolojiye sahip makine parkurumuzda, el değmeden şişeleme yapıyoruz ve dolumdan satışa kadar tüm aşamalarda düzenli laboratuvar testleri ile ürünümüzün standartlarını sürekli olarak test ediyoruz.  Ayrıca ürünümüz için en sağlıklı ambalaj olan cam şişeyi tercih ediyoruz.  Uluslararası camiada da itibarlı bir ödül olarak bilinen bu ödülün bizi daha iyiye, daha yüksek kaliteye taşımak için bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizmek istiyorum. Hedefimiz, Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun lezzetini, doğallığını ve kalitesini her geçen gün daha geniş kitlelere sunmak ve sağlıklı yaşama katkı sağlamaktır. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ürün kategorisinde bu tür ödüller alarak, dünya çapında en değerli jeotermal kaynaklara sahip coğrafyalardan olan ülkemizin sektördeki gücünü tüm dünyaya tanıtmaktır."

Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun kazandığı Superior Taste Award, 2005 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve dünya çapında 93 ülkeden 950 firmanın katıldığı prestijli bir etkinlikte veriliyor. Belçika'nın Brüksel kentinde Michelin ödüllü şefler ve sektör profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından yapılan kör tadım değerlendirmeleri sonucunda, yalnızca yüksek duyusal analiz puanlarına sahip ürünler bu ödüle layık görülüyor.
 

 

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