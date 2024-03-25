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Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu

Borsa İstanbul'da halk arz edilen son şirketler arasında Alves Kablo da bulunuyor. Şirket, 2 yeni iş ilişkisini bugün KAP'a bildirdi...

25 Mart 2024 | 17:10
Son Güncellenme: 25 Mart 2024 | 21:06
Borsanın yeni şirketi 2 yeni iş ilişkisini duyurdu

Şirketten yapılan ilk açıklamada "Firmamız 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin acılarının sarılması amacıyla Toki ve Emlak Konut tarafından yapılan projelerde yüklenici olarak iş yapan bir mühendislik firması ile "Deprem Konutlarında" kullanılmak üzere tamamı Halojen Free Kablolar (Yangın anında zehirli gaz çıkarmayan ve elektrik iletimine devam eden enerji kabloları)'ın temini için 50.393.184 ₺ + kdv (Güncel Kur ile 1.576.388 $ + kdv) satış sözleşmesi imzalamıştır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise "Firmamız yurt içinde yerleşik "Gold Bayisi" ile "Nisan 2024 Satış Siparişi" görüşmeleri kapsamında 107,000,000 ₺+Kdv (Güncel kur ile yaklaşık 3.328,000 $ + Kdv  "Kur: 32,15 ") satış sözleşmesi imzalamıştır" bilgisi paylaşıldı.

MAKİNE TEDARİK SÖZLEŞMESİ

Öte yandan şirket bugün maddi duran varlık alımına ilişkin de bir açıklama yaptı ve şu bilgileri paylaştı: Firmamız artan müşteri taleplerini karşılamak için yurt içi ve yurtdışı makine Üreticileri ile 3.500.000 (Üç milyon beş yüz bin) Usd tutarında ve yatırım teşvik belgesi kapsamında "Makine Tedarik Sözleşmeleri" imzalamıştır. Söz konusu yatırımların 2024 Son çeyreğinde Bakır tel üretim kapasitesini  % 100, Alüminyum tel üretim kapasitesini % 200, Alüminyum tel büküm kapasitesini % 250 ve Kablo damar büküm kapasitesini % 45 arttırması planlanmakta olup ciroya, ürün çeşitliliğine, ihracata ve enerji dağıtım şirketlerinin kablo taleplerinin karşılanmasına pozitif katkı sağlayacaktır.

 

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