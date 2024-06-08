Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu

Kısa bir süre önce halka arz olan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. dün (7 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde yeni aldığı siparişi duyurdu. Şirket şu bilgilenirmeyi yaptı: Şirketimiz, 07/06/2024 tarihinde, yurtiçi bir müşterisinden, yurtdışına ihraç edilecek hava platformlarına yönelik ses haberleşme ve kayıt sistemleri tedariki kapsamında, 430.299 ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır. Sipariş konusu ürünlerin teslimatlarının 2024 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu vesileyle, Şirketimizin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren alınmış sipariş emirleri ve imzalanmış yeni sözleşme tutarları toplamının; 11.577.683 ABD Doları, 2.993.548 AVRO ve 4.100.000 Türk Lirası'na ulaştığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

