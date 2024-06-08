ARA
Bist 100
10138,97
-1,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,3532
0,3608%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9919
-0,6179%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0803
-0,8071%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2385,98
-3,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu

Son dönemde halka arz olan şirketlerden Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) dün (7 Haziran) KAP'a yaptığı bildirimde yeni aldığı siparişi duyurdu.

08 Haziran 2024 | 00:05
Son Güncellenme: 08 Haziran 2024 | 00:06
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu

Kısa bir süre önce halka arz olan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. dün (7 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde yeni aldığı siparişi duyurdu. Şirket şu bilgilenirmeyi yaptı:  Şirketimiz, 07/06/2024 tarihinde, yurtiçi bir müşterisinden, yurtdışına ihraç edilecek hava platformlarına yönelik ses haberleşme ve kayıt sistemleri tedariki kapsamında, 430.299 ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır. Sipariş konusu ürünlerin teslimatlarının 2024 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu vesileyle, Şirketimizin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren alınmış sipariş emirleri ve imzalanmış yeni sözleşme tutarları toplamının; 11.577.683 ABD Doları, 2.993.548 AVRO ve 4.100.000 Türk Lirası'na ulaştığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
 

Etiketler
Onur Yüksek Teknoloji Hisse Haberleri (ONRYT)
0
  • ALTIN GRAM - TL 2385,98 -3,11%
  • ALTIN ONS 2294,08 -3,49%
  • BIST 100 10138,97 -1,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,766 0,749%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3766 0,70043%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,05 0,007%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3532 0,3608%
  • EURO/DOLAR 1,0803 -0,8071%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9919 -0,6179%
  • STERLIN/DOLAR 1,2719 -0,55123%
Borsa Haberleri
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
GERİ
İLERİ
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
Mayısta en fazla borsa kazandırdı, en çok altın kaybettirdi
70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)
Türk Telekom'un (TTKOM) temettü kararı kesinleşti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL