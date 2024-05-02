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Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu

2023 yılın son bölümünde halka arz edilen şirketlerden Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde yeni iş ilişkisini duyurdu.

02 Mayıs 2024 | 16:43
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu

Ekos Teknoloji ve Elektirik A.Ş.'den bugün (2 Mayıs 2024) KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi: "Şirketimiz Cezayir'de yerleşik bir müşterisi ile, kurulacak 82MWp gücündeki Guerrara güneş santralinin 60/30kV 2x40MVA yükseltici trafo merkezine ait ekipmanların mühendisliği ve tedariği kapsamında 4.834.210 EUR ve 174.324.450 DZD (Cezayir Dinarı) olmak üzere toplam 6.044.460,28 EUR tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 209.277.348,19 TL 'dir (TCMB alış kuru alınmıştır)"
 

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