Boyner Grup’ta üst düzey atama

Boyner Grup Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak atanan Özge Baykara, Boyner Grup’un sürdürülebilirlik stratejilerinin yanı sıra kurumsal risk yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve 2014’te Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Özge Baykara, kariyerine Enta Arıtım Mühendislik’te Proje Mühendisi olarak başladı.

2004 yılında Mova Consultancy Company’de Proje Müdürü olarak görev yapan Baykara, 2008’de Arçelik bünyesine katılarak Kalite Sistemleri Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Arçelik’teki kariyerini 2010’da Kıdemli Çevre Uzmanı ve 2015’te Çevre Müdürü pozisyonlarıyla devam ettirdi.

2019 yılında Koç Holding’e transfer olan Baykara, burada benzer görevlerin yanı sıra Koç Topluluğu Çevre Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2022 yılından bu yana Eczacıbaşı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Baykara, sektördeki geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle öne çıktı.

Aralık 2024 tarihi itibarıyla Boyner Grup Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak göreve başlayan Özge Baykara, Boyner Grup’un sürdürülebilirlik stratejilerinin yanı sıra kurumsal risk yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.