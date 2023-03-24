ARA
Bist 100
5066,11
0,08%
Bist 100
Dolar/TL
19,069
0,1928%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4722
-0,6956%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0736
-0,8913%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1221,48
0,11%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BSH’den Mısır’a 50 milyon euroluk fabrika yatırımı

BSH, yaklaşık 50 milyon euroluk yatırımla Afrika’daki ilk fabrikasını Mısır’da inşa etmek üzere temel atma töreni gerçekleştirdi.

24 Mart 2023 | 10:48
0
BSH’den Mısır’a 50 milyon euroluk fabrika yatırımı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Ev Aletleri Grubu’nun Mısır ve Afrika Kıtası’ndaki ilk modern fabrikasının temel atma töreni, Mısırlı bakanlar, Almanya büyükelçisi, üst düzey yetkililer, devlet kurumu başkanları, milletvekilleri ile iş ve sanayi dünyasının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Satış ve Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher, "Dünya genelindeki zorlu ekonomik koşullara rağmen BSH Grubu olarak, Afrika’daki ilk fabrikamızı kurmanın ve büyüme fırsatları sunan Afrika pazarlarında faaliyetlerimizi genişletmenin gururunu yaşıyoruz. BSH'nin küresel üretim ağını tamamlayıcı nitelikteki Mısır fabrikamız global olarak 41’inci üretim tesisimiz olacak. Üretimin ise 2024 yılı sonunda başlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Üretimin yarısı ihraç edilecek

BSH’nin Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi’ndeki (REM) önemli üretim tesislerinden olacak Fırın Fabrikası Kahire yakınlarındaki 10 Ramazan Şehri’nde yaklaşık 160 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek.

Alman teknolojisiyle Mısır yapımı ev tipi ocakların üretiminin gerçekleştirileceği fabrika yaklaşık 50 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirilecek ve 1000 aşkın kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı yaratacak. 2024 sonu itibarıyla yıllık 350 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada üretilen ürünlerin yarısının Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

Global sürdürülebilirlik taahhüdünü yeni üretim tesisinde de sürdüren BSH, Mısır Fabrikası’nı en güncel sürdürülebilirlik standartlarına sahip olacak şekilde inşa edecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1221,48 0,11%
  • ALTIN ONS 1992,36 -0,08%
  • BIST 100 5066,11 0,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,069 0,1928%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4722 -0,6956%
  • EURO/USD 1,0736 -0,8913%
  • INGILIZ STERLINI 1,22174 -0,56645%
  • JAPON YENI 129,821 -0,789%
  • KANADA DOLARI 1,37716 0,41013%
  • RUS RUBLESI 76,595 0,7829%
Günün En Çok Okunanları
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
GERİ
İLERİ
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL