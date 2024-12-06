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Bu reklamın tamamı yapay zeka ile hazırlandı!

Kuruyemiş markası LİST Flavours, yılbaşı döneminde yayınlanmak üzere hazırladığı reklam videosunun tamamını yapay zeka ile oluşturduğunu açıkladı.

06 Aralık 2024 | 12:26
Bu reklamın tamamı yapay zeka ile hazırlandı!

Kuruyemiş markası LİST Flavours’ın yılbaşı iletişiminin bir parçası olarak sosyal medya ve dijital mecralarda yayınlanacak reklam filminin tamamı, Türkiye'de ilk kez tamamen yapay zekâ ile hazırlandı. Reklam filmi, sosyal medya platformları ve dijital ekranlarda yayınlanacak.

Hazırlık süreci Bark Creative Studio tarafından yürütülen ve görsel dünyasının yanı sıra jingle’ı da yapay zekâ tarafından üretilen LİST Flavours reklam filminde ChatGPT’nin yanı sıra görsel oluşturmada Midjourney, video oluşturmada Runway ve jingle oluşturmada Suno platformları kullanıldı. 

Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ortamları, karakterleri ve renkleri senaryo aşamasında insan zekâsı ile belirlenen reklamda, devamlılığı olan bir akış ve senaryo ile “Hayatı eğlenceli yaşa!” mottosuna sahip olan markanın enerjik, havalı, deli dolu ve yeniliğe açık hedef kitlesinin, gerçek dünya ve mekânlarının yansıtılması hedeflendi.

Markanın yılbaşı iletişiminin başlangıç noktası olarak 2 Aralık’ta LİST Nuts YouTube kanalında yayınlanan List Flavours reklamı, önümüzdeki günlerde sosyal medya platformlarında ve dijital açıkhava mecralarında da yayına girecek."
 

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Alkim Alkali (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
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