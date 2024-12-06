Bu reklamın tamamı yapay zeka ile hazırlandı!

Kuruyemiş markası LİST Flavours’ın yılbaşı iletişiminin bir parçası olarak sosyal medya ve dijital mecralarda yayınlanacak reklam filminin tamamı, Türkiye'de ilk kez tamamen yapay zekâ ile hazırlandı. Reklam filmi, sosyal medya platformları ve dijital ekranlarda yayınlanacak.

Hazırlık süreci Bark Creative Studio tarafından yürütülen ve görsel dünyasının yanı sıra jingle’ı da yapay zekâ tarafından üretilen LİST Flavours reklam filminde ChatGPT’nin yanı sıra görsel oluşturmada Midjourney, video oluşturmada Runway ve jingle oluşturmada Suno platformları kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ortamları, karakterleri ve renkleri senaryo aşamasında insan zekâsı ile belirlenen reklamda, devamlılığı olan bir akış ve senaryo ile “Hayatı eğlenceli yaşa!” mottosuna sahip olan markanın enerjik, havalı, deli dolu ve yeniliğe açık hedef kitlesinin, gerçek dünya ve mekânlarının yansıtılması hedeflendi.

Markanın yılbaşı iletişiminin başlangıç noktası olarak 2 Aralık’ta LİST Nuts YouTube kanalında yayınlanan List Flavours reklamı, önümüzdeki günlerde sosyal medya platformlarında ve dijital açıkhava mecralarında da yayına girecek."

