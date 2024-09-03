Bu yıl halka arz olan şirketlerden Altınkılıç Gıda, bugün (3 Eylül) KAP'a Japonya'ya ihracat açıklaması yaptı. Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz, Japonya pazarına satışı için beyaz peynir çeşitlerinden koyun peyniri, keçi peyniri, inek peyniri, tulum peyniri, otlu peynir ve taze kaşar ürünlerinin ihracatı ile ilgili NİPPON TORUKO BAZAAAR LIMITED COMPANY firması ile anlaşmıştır. İlk sevkiyatın Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.