ARA
DOLAR
33,89
-0,55%
DOLAR
EURO
37,57
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2725,14
-0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10110,18
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması

Bu yıl halka arz olan şirketlerden Altınkılıç Gıda, bugün (3 Eylül) KAP'a Japonya'ya ihracat açıklaması yaptı.

03 Eylül 2024 | 16:21
Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması

Bu yıl halka arz olan şirketlerden Altınkılıç Gıda, bugün (3 Eylül) KAP'a Japonya'ya ihracat açıklaması yaptı. Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Şirketimiz, Japonya pazarına satışı için beyaz peynir çeşitlerinden koyun peyniri, keçi peyniri, inek peyniri, tulum peyniri, otlu peynir ve taze kaşar ürünlerinin ihracatı ile ilgili NİPPON TORUKO BAZAAAR LIMITED COMPANY firması ile anlaşmıştır. İlk sevkiyatın Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,14 -0,65%
  • ALTIN ONS 2500,04 -0,13%
  • BIST 100 10110,18 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,874 0,529%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34919 0,03559%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,8 -1,5645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8934 -0,5524%
  • EURO/DOLAR 1,1068 0,1887%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5671 -0,2021%
  • STERLIN/DOLAR 1,31435 0,15202%
Borsa Haberleri
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
GERİ
İLERİ
Borsada yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL