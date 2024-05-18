Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., dün yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. Teklif edilen nakit kar payı 2 taksit halinde toplamda brüt 0,7680318 TL, net 0,6912286 TL. Temettünün pay başına net 0,3456143 TL'lik 2 taksit halinde ödenmesi öneriliyor. Teklifte tarih yer almadı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ'TEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.05.2024 toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;