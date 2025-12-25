BVS Cranes Bülbüloğlu Vinç'e "dijital dönüşüm" ödülü

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen törende ödül, Bülbüloğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berker Bülbüloğlu tarafından teslim alındı. Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berker Bülbüloğlu, dijital dönüşümün şirket için bir tercih değil, uzun vadeli bir kurumsal zorunluluk olduğunu kaydetti.

Dijitalleşmeyi yalnızca teknoloji yatırımı olarak görmediklerinin altını çizen Bülbüloğlu, “İnsan kaynağını, mühendisliği, üretimi ve iş yapış kültürünü birlikte dönüştüren stratejik bir yolculuk olarak görüyoruz. ASO’dan aldığımız bu ödül, doğru yönde ilerlediğimizin güçlü bir teyididir.” diye konuştu. Şirketin dijital dönüşüm vizyonunun merkezinde Ar-Ge, nitelikli insan kaynağı ve veri temelli karar alma anlayışının yer aldığını belirten Bülbüloğlu, bünyesinde 50’yi aşkın mühendisin görev yaptığı Ar-Ge organizasyonunun; önemli bir bölümünün yüksek lisans ve doktora derecesine sahip uzmanlardan oluştuğunu anlattı.

“Ar-Ge kaynağı istikrarlı şekilde artıyor”

Son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan maddi kaynakların ve teknolojik yatırım hacminin “istikrarlı biçimde artırıldığını” söyleyen Berker Bülbüloğlu, “Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl devreye aldığımız 675 m² alana ulaşan yeni Ar-Ge Merkezi binası ve her yıl AR-GE harcamaları listesinde yükselen sıralamamız, BVS’nin Ar-Ge’ye verdiği önemin ve bu alandaki sürdürülebilir yatırım yaklaşımının somut bir sonucudur” şeklinde konuştu.

Ar-Ge merkezinde çok sayıda patent ve faydalı model geliştirirken, aynı anda birden fazla inovasyon projesini paralel biçimde yürütebildiklerine değinen Bülbüloğlu, küresel rekabet edebilmelerinin temel dayanaklarından birisinin bu kapasite olduğunu aktardı.

“Olası arızalar gerçekleşmeden tahmin ediliyor”

BVS Cranes Bülbüloğlu Vinç Sanayi’nin TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler, yerli ve uluslararası iş ortaklarıyla birlikte; akıllı vinç sistemleri, dijital izleme çözümleri ve özellikle yapay zekâ destekli kestirimci bakım (AI-based predictive maintenance) uygulamalarına yönelik projeler yürüttüğünü söyleyen Berker Bülbüloğlu, “Bu projeler sayesinde ekipman sağlığı anlık olarak izlenirken, olası arızalar gerçekleşmeden önce tahmin edilerek işletme sürekliliği ve verimlilik önemli ölçüde artırılıyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönüşümün sadece teknik ekiplerle sınırlı kalmadığını bildiren Bülbüloğlu, “BVS Akademi bünyesinde yürütülen kesintisiz eğitim ve teknoloji bilgi paylaşımı faaliyetleri, dijital dönüşümün kurum geneline yayılmasında kritik rol oynuyor” diye konuştu.

“Teknoloji insan kaynağıyla birlikte geliştirilse sürdürülebilir olur”

Teknolojinin ancak insan kaynağıyla birlikte geliştirildiğinde sürdürülebilir kılınabileceğini belirten Bülbüloğlu, “BVS Akademi, bu anlayışla oluşturduğumuz en önemli yapılardan biridir” dedi. BVS Cranes Bülbüloğlu Vinç Sanayi’nin, kurumsal süreçlerini daha entegre ve şeffaf hale getirmek amacıyla yeni nesil ERP sisteminin geliştirilmesi ve adaptasyonu çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürdüğünü söyleyen Berker Bülbüloğlu, “Bu sistemle birlikte üretim, tedarik zinciri, kalite, finans ve satış sonrası süreçlerin tek bir dijital omurga üzerinden yönetilmesi hedefleniyor” şeklinde konuştu. Berker Bülbüloğlu, dijitalleşmenin, yapay zekâ, Ar-Ge ve sürekli öğrenme kültürünün; BVS’nin sadece bugünü için değil, önümüzdeki on yıllar için de yol haritasını oluşturduğunu aktarırken, kazandıkları ödülü tüm ekiplerin ortak emeğinin ve vizyonunun bir sonucu olarak gördüklerini bildirdi.