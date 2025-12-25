Aydem Enerji'nin "ses analizi" projesine ödül

Aydem Enerji’nin elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, yapay zekâ destekli ‘Ses Analizi’ sistemiyle ayda ortalama 100 bin çağrıyı analiz ederek, müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Şirket, bu başarısıyla son olarak IDC Türkiye Future Enterprise Awards 2025’te “Best Digitally Enabled Ecosystem Project of the Year” ödülünün sahibi oldu.

Aydem Enerji Perakende Grubu Genel Müdürü Mustafa İren, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Ses Analizi projemiz, müşteri temas noktalarından elde edilen verilerin bütüncül ve sistematik bir biçimde ele alınmasını sağlayan önemli bir dönüşüm adımı oldu. Tüm çağrıların analiz sürecine dahil edilmesi, operasyonlarımızın daha görünür ve ölçümlenebilir bir yapıya kavuşmasına imkan tanıyor. İlk görüşmede sonuçlanmayan başvurular için oluşturduğumuz kök neden analizleri, iyileştirme alanlarını somut biçimde ortaya koyarak otomatik aksiyon mekanizmalarının devreye alınmasını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, süreçlerimizin daha tutarlı yönetilmesini desteklerken, çağrı merkezi işleyişimizi talep odaklı bir modelden çıkararak veri analizinin ve süreç takibinin merkezde olduğu bir müşteri deneyimi yapısına taşıyor.”

Ulusal ve uluslararası arenada prestijli ödüller

Proje ulusal ve uluslararası ödüllere de layık görülüyor. ‘Ses Analizi’ son olarak, IDC Türkiye Future Enterprise Awards 2025’te ödül kazandı. Şirketlerin dijitalleşme projelerini bütüncül bir çerçevede inceleyen IDC, 90 kurumun sunduğu toplam 258 projeyi değerlendirdi. ‘Ses Analizi’ projesi, “Best Digitally Enabled Ecosystem Project of the Year” ödülüne layık görüldü. Proje, daha önce de Future of AI & Cloud Summit kapsamında “Best Data & Advanced Analytics Project of the Year” seçilmişti.

