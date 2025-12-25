Kocaeli’de balık mezatlarının gözdesi hamsi oldu

Av sezonunun başladığı 1 Eylül ila 15 Aralık arasındaki 3,5 aylık dönemde hallerde 34 bin ton balık ticaretinin gerçekleştiği bilgisini veren Acar, "Palamut iki üç yılda bir bol olur. Bu sene palamutta bir azlık olduğu için geçen senelere oranla bu sene toplam miktar biraz daha düşük." diye konuştu.