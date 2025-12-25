ARA
DOLAR
42,81
-0,08%
DOLAR
EURO
50,62
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
6166,12
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
11336,18
-0,03%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün?

2026 yılı dini takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından netleştirildi ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ile ilgili tüm tarihler belli oldu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün?


Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün?

2026 yılı için geri sayım sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı Dini Günler Takvimi ile İslam aleminin en kutsal ayı olan Ramazan ayının tüm detayları netleşti.  

2026 Ramazan Takvimi

Ramazan Başlangıcı: 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

İlk Teravih ve Sahur: 17 Şubat Salı akşamı ilk teravih namazı kılınacak ve gece ilk sahura kalkılacak.

Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, 14 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan ayının ardından kutlanacak olan bayram tarihleri ise Mart ayının son haftasına denk geliyor:

GünTarihÖnemli Gün
Perşembe19 Mart 2026Ramazan Bayramı Arefesi
Cuma20 Mart 2026Ramazan Bayramı 1. Gün
Cumartesi21 Mart 2026Ramazan Bayramı 2. Gün
Pazar22 Mart 2026Ramazan Bayramı 3. Gün

2026 yılında Ramazan Bayramı Cuma günü başladığı için, hafta sonu ile birleşen 3 günlük bir tatil kesinleşmiş durumda. Hükümetin diğer günleri tatil ilan edip etmeyeceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL