Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün?

2026 yılı için geri sayım sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı Dini Günler Takvimi ile İslam aleminin en kutsal ayı olan Ramazan ayının tüm detayları netleşti.
2026 Ramazan Takvimi
Ramazan Başlangıcı: 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak.
İlk Teravih ve Sahur: 17 Şubat Salı akşamı ilk teravih namazı kılınacak ve gece ilk sahura kalkılacak.
Kadir Gecesi: Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, 14 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan ayının ardından kutlanacak olan bayram tarihleri ise Mart ayının son haftasına denk geliyor:
|Gün
|Tarih
|Önemli Gün
|Perşembe
|19 Mart 2026
|Ramazan Bayramı Arefesi
|Cuma
|20 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|Cumartesi
|21 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|Pazar
|22 Mart 2026
|Ramazan Bayramı 3. Gün