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Çelebi Havacılık'ta üst düzey atama

Çelebi Havacılık Holding'in İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Raul Barrera atandı.

04 Temmuz 2024 | 13:01
Çelebi Havacılık'ta üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çelebi Havacılık, Raul Barrera'nın 1 Temmuz itibarıyla İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine başladığını duyurdu. Barrera, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme ekibinin yönetiminden, iş geliştirme faaliyetlerinin denetlenmesinden ve aktif olarak yeni pazar fırsatlarının araştırılmasından sorumlu olacak.

Kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde önemli pozisyonlarda yer alan Barrera, Menzies Aviation, Swissport, Panalpina, Sony ve IBM gibi global firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı ve önemli başarılara imza attı.

Son olarak Menzies Aviation'da Amerika Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Barrera, şirketin bölgesel genişlemesine liderlik ederek operasyonlarını birçok ülkeye yaydı ve Menzies'i geniş bir ağa sahip önemli bir bölgesel oyuncu haline getirdi.

Çelebi Havacılık'taki yeni görevinde Barrera, şirketin stratejik planlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yönetecek, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak ve yeni pazar fırsatları arayışında öncü rol oynayacak.

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THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
Mercan Kimya (MERCN) temettü kararını duyurdu
CW Enerji (CWENE) kesinleşen temettü kararını duyurdu
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
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