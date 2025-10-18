Center Dış Ticaret’e yeni genel müdür

Spor ekipmanları tedariğinde ve kurumsal fitness alanında Türkiye’nin öncü markalarından biri olan Center Dış Ticaret’in yeni Genel Müdürü Alkan Şeker oldu. Projelendirme ve ekipman desteği, teknik servis, sertifika programları ve kurumsal fitness işletmeciliği alanlarında 1992’den bu yana hizmet veren şirketin genel iş akışı stratejisi ve operasyonları Alkan Şeker’in sorumluluğunda olacak.

Alkan Şeker kimdir?

1976 yılında İstanbul’da doğan Alkan Şeker, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra Pamukspor’da Spor Müdürü görevini üstlendi. 2007-2011 yılları arasında Mars Athletic Club’da Spor Müdürü olan Şeker, profesyonel kariyerini 14 yıl boyunca Alarko Holding iştiraklerinden Hillside City Club’ın Kulüp Müdürü olarak sürdürdü. Evli ve üç çocuk babası olan Alkan Şeker ileri derecede İngilizce biliyor.