Çevreye ve insan haklarına duyarlı ihracatçı şirketlerin sayısı artırılacak

Sürdürülebilir, çevre dostu ve adil ürünler giderek daha fazla tüketici tarafından talep edilirken bu durum ithalatçı ülkelerin mevzuatlarında da değişikliklere yol açıyor. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen ve mayıs ayı içerisinde resmi olarak onaylanması beklenen AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi, Avrupa’daki şirketlere tedarik sağlayan Türk şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), işletmeleri bu geçiş sürecine hazırlamak için Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya’daki kurumlarla iş birliği yaptı. Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) finansal desteği, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) iş birliğiyle hayata geçirilen Sorumlu İşletmeler Destek Merkezi (Responsible Business Helpdesk / RBH) Türkiye ile işletmelere insan hakları ve çevresel durum tespiti alanlarında kapasite geliştirme, danışmanlık ve ağ kurma desteği verilmesi hedefleniyor.

Projenin açılış etkinliğine TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Anette Kramme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü H. Cahit Büyükbaş başta olmak üzere ilgili kurumların ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Süleyman Sönmez: “Yeni mevzuattan en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor”

BH Türkiye’nin yürütücülüğünü ve ev sahipliğini üstlenen TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, AB’nin yeni direktifi ile Avrupa’daki tüm şirketlerin zorunlu insan hakları ve çevresel durum tespiti yapacağını söyleyerek, “Avrupalı şirketlere önemli sayıda tedarikçi sağlayan ülkemiz, yeni mevzuattan en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Mevzuata tabi değişiklikleri erkenden benimseyen üreticiler, Avrupalı şirketlerle gelecekteki iş etkileşimlerine daha hazırlıklı olacak. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz RBH Türkiye ile işletmelerimize bu alanda gerekli olan temel bilgileri ve eğitimleri sunacak; ağ çalışmaları, istişare toplantıları ve danışmanlık faaliyetleri yürüteceğiz. Tüm bu çalışmaların sonucunda ülkemizde yükselmesini umduğumuz sorumlu şirket farkındalığı, yalnızca işletmelerimizin küresel rekabet gücü açısından bir motivasyon kaynağı değil aynı zamanda Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesini aşma ülküsüne katkı sağlayan bir kurumsal seferberlik olmalı” dedi.

Anette Kramme: “Küresel ölçekte faaliyet gösteren herkes küresel sorumluluk üstlenmeli”

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Anette Kramme, “Küresel çapta iş yapan ve kâr elde eden herkesin küresel sorumluluk da üstlenmesi gerekiyor. Türkiye ile iş yapan Alman şirketleri de bu ülkede ürünlerini üreten insanlar için sorumluluk almalı. Almanya, Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası ile bu sorumluluğun yerine getirilmesi için önemli bir katkı sağlıyor. İtina yükümlülüklerini yerine getirme konusunda işletmeleri yalnız bırakmıyoruz. Alman hükümeti, RBH Türkiye ile şirketlere itina yükümlülüklerinin uygulanması konusunda danışmanlık veren bir destek imkânı daha oluşturuyor. Bu nedenle RBH Türkiye, küresel değer zinciri açısından iş dünyası ve insan hakları için önemli bir adım" diye konuştu.

Büyükbaş: “KOBİ'lerin küresel rekabet gücünün korunmasına fayda sağlanacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü H. Cahit Büyükbaş ise sorumlu iş idaresi ilkelerinin tanıtımı ve geliştirilmesinin hem ticaret hem de yatırımlar açısından büyük önem taşıdığını belirterek bu konuda uluslararası düzeyde ortak bir anlayışın geliştirilmesinin rekabetin korunması açısından önemli olduğunu vurguladı. TÜRKONFED ev sahipliğindeki destek merkezinin kaliteli uluslararası doğrudan yatırım akımlarının Türkiye’ye yönlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Büyükbaş, merkez aracılığıyla sunulacak hizmetlerin üreticilerin ve özellikle KOBİ’lerin küresel rekabet gücünün korunmasına büyük fayda sağlayacağına inandığını ifade ederek projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Sürdürülebilir ihracat ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından RBH Network Koordinatörü Paul Steimer ve RBH Türkiye Direktörü Şeyda Dağlı proje hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde, Sun Tekstil Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk, MAHLE Ülke Satış Müdürü Murat Varol, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Ataoğlu’nun katılımıyla ‘Sürdürülebilir İhracat için İnsan Hakları ve Çevresel Durum Tespiti (HREDD)’ temalı bir panel düzenlendi.

İlk destekler ihracatın lider sektörlerine verilecek

Türkiye, toplam ihracatının yaklaşık yüzde 41’ini AB’ye yapıyor ve yalnızca AB değil, dünya genelinde en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında da ilk sırayı Almanya alıyor. Dolayısıyla Almanya başta olmak üzere AB ülkelerindeki yeni mevzuat Türkiye’yi de önemli ölçüde etkiliyor. RHB Türkiye de HREDD standartları ve gereklilikleri konusunda şirketleri bilgilendiren, farkındalık yaratan, tavsiyelerde bulunan ve şirketleri yerel uzmanlar ile hizmet sağlayıcılarla buluşturan yerel bir destek masası olmayı hedefliyor. Projenin ilk etabında, Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörlerinden otomotiv, tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki işletmelere eğitim ve danışmanlık verilerek işletmelerin rekabetçiliği, sürdürülebilirliği ile sosyal ve çevresel durum tespit kapasitelerinin geliştirilmesine destek olunacak. RBH Türkiye’nin faaliyetleri, TÜRKONFED’in İstanbul’daki merkezinden yürütülecek.

