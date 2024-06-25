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Çimsa'dan 25 milyon euroluk kredi anlaşması

Çimsa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

25 Haziran 2024 | 09:42
Çimsa'dan 25 milyon euroluk kredi anlaşması

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşma 2 yılı anapara geri ödemesiz ve toplam 5 yıl vadeli olacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu anlaşma ile EBRD, Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketine uzun vadeli finansman kaynağı sağlamış olacaktır. Söz konusu kredi, Şirketimizin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır."

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