Çimsa'dan yurt dışında 330 milyon euroluk satın alma

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding şirketlerinden Çimsa, inorganik büyüme adımlarıyla küresel ayak izini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

2021'de bünyesine kattığı İspanya merkezli Bunol ile beyaz çimento alanında konumunu güçlendiren şirket, geçen yıl açıkladığı ABD yatırımıyla da küresel üretim ağını genişletmek üzere adım atmıştı.

Üretim coğrafyasını çeşitlendirmek, ürün portföyünü genişletmek, lokal ve küresel tedarik zincirini güçlendirerek müşteriye ve pazara yakınlık sağlamak için uluslararası yatırımlarına devam eden şirket, bu kez de İrlanda'nın ve Avrupa'nın önde gelen yapı malzemeleri üreticilerinden Mannok Holdings DAC'yi satın almak için anlaştı.

Anlaşmaya göre, Mannok'un yüzde 94,7'lik hissesi, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından şirketin bağlı ortaklığı Sabanci Building Solutions BV'nin (SBS) yüzde 100 bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd'ye devredilecek.

Mannok’un toplam şirket değeri 330 milyon euro olup, kapanış tarihindeki finansal borçlar düşüldükten ve diğer düzeltmeler yapıldıktan sonra sermayenin yüzde 94,7'sine denk gelen nihai hisse alım bedeli belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, topluluk şirketlerinin "Dünya'nın Sabancı'sı" olarak ortaya koydukları vizyona sahip çıkmasından, üretimde ve yenilikte hızla devam etmelerinden mutlu olduklarını aktardı.

Çimsa'nın öne çıkan şirketlerinden biri olduğunu kaydeden Alper, "Yakın geçmişe kadar, Türkiye'nin ihracatçı çimento şirketlerinden biri olarak tanımlanan Çimsa, İspanya, ABD, Almanya gibi ülkelerde gerçekleştirdiği 'çimento ötesi' yatırımlarla birlikte artık küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmüş durumda. Mannok yatırımı da bu dönüşümün önemli parçalarından biri olacak. Diğer yandan, bizim tüm inorganik büyüme adımlarımızda birinci koşulumuz yeni yatırımlarımızın sürdürülebilirliğe hizmet etmesi." ifadelerini kullandı.

"Şirketin dönüşüm stratejisiyle yüzde 100 uyumlu"

Alper, sürdürülebilirliğin, holdiing için her türlü finansal faydanın ötesinde artık şirket kültürü haline gelmiş bir yatırım kriteri olduğuna dikkati çekerek, "Bununla birlikte, özellikle uluslararası müşteri portföyümüzü genişletecek yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde önceliklendirmenin izinde olacağız. Çimsa'nın imzaladığı bu anlaşma, bizim Sabancı Topluluğu olarak izlediğimiz bu iki yatırım kriterini de tam anlamıyla karşılıyor." açıklamasını yaptı.

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun da satın almanın şirketin dönüşüm stratejisiyle yüzde 100 uyumlu olduğuna işaret etti.

Orhun, "'Çimentodan Yapı Malzemelerine', 'Yerelden Küresele' ve 'Griden Yeşile' olarak tanımladığımız bu dönüşüm stratejisi üç ayaktan oluşuyor. Bunlardan birincisi, çimentoyu daha katma değerli ürünlerle beslerken portföyümüze çimento dışında başka ürünler koymak. İkinci stratejik önceliğimiz, küresel ayak izimizi güçlendirmek. Son olarak, stratejimizin üçüncü ayağı da ürün portföyümüzü griden yeşile çevirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Çimsa CEO'su Umut Zenar ise satın almanın birçok açıdan şirkete yeni yetkinlikler kazandıracağına değinen, ABD'de süreci devam eden gri çimento yatırımlarını 2025'in son çeyreğinde devreye almayı planladıklarını belirtti.

Teknoloji transferi konusunda Mannok tesisinin ve Türkiye'deki üretim merkezlerimiz büyük bir sinerji içerisinde hareket edeceğine işaret eden Zenar, "Alternatif yakıt kullanımı başta olmak üzere farklı teknolojilerin kullanımında iş ve güç birliği içerisinde olacak. Diğer yandan, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte, döviz bazlı gelirlerimizin toplam içerisindeki payını da yüzde 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.