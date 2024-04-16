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Çimsa, Eskişehir Fabrikası’na GES kuracak

Çimsa, Afyon ve Bunol Fabrikaları’ndan sonra Eskişehir Fabrikası’nda da güneş enerjisi santrali (GES) kuracak. Yatırım hayata geçtikten sonra fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ü yenilenebilir enerji kaynağı ile karşılanıyor olacak.

16 Nisan 2024 | 14:26
Çimsa, Eskişehir Fabrikası’na GES kuracak

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Afyon ve İspanya Bunol Fabrikası’ndan sonra Eskişehir Fabrikası’nda da güneş enerjisi santrali yatırımı gerçekleştirecek.

14,2 MWp DC  kurulu güce sahip olacak santral, yıllık yaklaşık 19 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Santral, Eskişehir Fabrikası’nın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 14’ünü karşılayacak. 166.000 m² alanda 25.740 adet güneş panelinin kullanılacağı santralde üretilecek elektrik miktarı yaklaşık 6.300 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olacak.

2024 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanan GES yatırımının 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde, yıllık yaklaşık 8.400 ton karbondioksit (CO₂) tasarrufu sağlanarak 5,6 milyon ağacın CO₂ nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda doğaya katkı yaratılması öngörülüyor.  

Çimsa CEO'su Umut Zenar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Küresel çimento sektöründe enerji başta olmak üzere her türlü kaynakta verimlilik çalışmaları ile dijital dönüşüm, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı ve hidrojenin yakıt olarak kullanımı, karbon yakalama-depolama-kullanma gibi ileri teknoloji yatırımları net sıfır hedeflerine ulaşmayı destekleyecek başlıca faktörler olarak görülüyor.

İştiraki olduğumuz Sabancı Holding’in 2050 yılında “Net Sıfır” olma taahhüdüne istinaden 2022 yılında Sabancı Holding liderliğinde dekarbonizasyon projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) hedef taahhüdümüzü sunduk, süregelen validasyon süreci sonrasında SBTi onaylı hedeflerimizi paylaşacağız.

Enerji verimliliği ve çeşitliliği de emisyon azaltım yolculuğumuzun önemli adımlarından birini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi kullanım oranımız 2022'de %58,2 olarak gerçekleşirken, 2030 yılında bu oranı %80’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Eskişehir Fabrikamızda kurulacak GES projesi, sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuzun bir parçası olarak operasyonlarımızın enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak ve karbon ayak izimizi azaltmak için attığımız güçlü bir adımdır. Eskişehir GES ve atık ısıdan elektrik üretimi yatırımımızın devreye girmesiyle birlikte Eskişehir Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yaklaşık %40’ı kendi ürettiği elektrikten karşılanacaktır.”
 

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