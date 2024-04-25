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Concentrix + Webhelp, yoluna Concentrix adıyla devam ediyor

Concentrix + Webhelp ticari adı altında faaliyet gösteren global teknoloji ve hizmet şirketi Concentrix Corporation, adını Concentrix olarak değiştirdiğini duyurdu.

25 Nisan 2024 | 12:14
Concentrix + Webhelp, yoluna Concentrix adıyla devam ediyor

Concentrix Başkanı ve CEO'su Chris Caldwell, Şirketin yeniden markalama süreciyle insan odaklı, teknoloji ve akıl ile desteklenen lider teknoloji ve hizmet şirketi olarak konumunu güçlendirdiklerini belirtti. 

Caldwell, sözlerine şunları ekledi: 

"Marka deneyimleri yaratmada oyunun kurallarını değiştiren, güvenli yapay zekâ teknolojileriyle ölçeklenen ve dijital operasyonları yöneten bir şirket olarak, müşterilerimizin en önemli iş zorluklarını ve ihtiyaçlarını çözmek için tam entegre çözümler sunuyoruz."

Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nden Sorumlu Metin Tarakçı da “Bugün, Concentrix + Webhelp için yeni bir dönem başlıyor. Teknoloji ve hizmet portföyümüzün derinliğini ve genişliğini yansıtan yeni marka kimliğimiz için çok heyecanlıyız. Yeni yolculuğumuzda, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızı geleceğe taşıyacağımız, teknoloji ile desteklediğimiz çözümlere odaklanıyoruz.” dedi.
 

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