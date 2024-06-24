Cookshop'tan 100 şube ve 100 milyon dolar ciro hedefi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana, yeme-içme alanında yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yer alan Cookshop, yeni organizasyon yapısıyla tamamen kendi sahipliği ve yönetiminde olacak 100 şube hedefini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cookshop markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, yenilenen organizasyon yapılarıyla en önemli konunun 'Mutlu çalışan, mutlu müşteri' politikaları olduğunu belirtti.

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla hem çalışanlarının hem de müşterilerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, markalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini aktaran Kazancı, yaptıkları araştırmaya göre Türkiye'de yeme-içme sektörünün 2026'ya kadar yıllık ortalama yüzde 40 oranında büyüyeceğini kaydetti.

Kazancı, "Yeni organizasyon yapımız ve güçlü işbirliklerimizle Cookshop markası için sinerji yaratacak, sektörün büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek liderliğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimiz kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde ciromuzu 100 milyon dolar seviyesine yükseltecek, globalleşme stratejimiz doğrultusunda yurt dışı şube sayımızı artırarak portföy ve gelir çeşitliliği yaratacağız." açıklamalarında bulundu.

"Tarım partnerimizden çok çeşitli iyi tarım ürünlerinin teminine başladık"

Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de nüfusun kentlerde yoğunlaştığını belirten Kazancı, şirket olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kadın istihdamını önceliklediklerini anlattı.

Yenilenen organizasyon yapılarıyla daha kurumsal bir yönetim anlayışını benimseyerek yılda 15 milyon müşteriye hizmet sunmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kazancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük tarım kuruluşları arasında yer alan tarım partnerimizden çok çeşitli iyi tarım ürünlerinin teminine başladık. Mutlu müşteri deneyimi hedefimizin en önemli bileşeni tarladan sofraya en iyi tarım uygulamalarını taşıyarak 15 milyon misafirimize bu kıymetli deneyimi yaşatmak. Stratejik işbirliği içerisinde ilerleyeceğimiz iş ortağımızın turizm, tarım ve hayvancılık alanındaki gücü ile Cookshop'un üstün hizmet kalitesini bir araya getirerek misafirlerimize yenilikçi gastronomi deneyimleri sunacağımız projelere imza atacağız. Sektörümüzün sağlıklı büyüdüğü, demografik yapının büyümeyi desteklediği bu konjonktürde başlattığımız stratejik dönüşüm sürecimizin meyvelerini de 3 yıl içerisinde halka açılarak bireysel ve kurumsal yatırımcılarla paylaşacağız."