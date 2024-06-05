Daikin Türkiye'den 350 milyon Euro ihracat

2023 mali yılını değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Daikin Türkiye olarak 2023 mali yılını çok başarılı sonuçlarla kapattık. 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımızdan bu yana, TL bazında 35 kat büyüyerek ciromuzu rekor seviyeye taşıdık. Bu başarımızın arkasında insan kaynakları geliştirme kabiliyetlerimiz, Türk insanının başarısı, azmi ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşımak isteyen çalışma arkadaşlarımızın önceliği bulunuyor. Daikin’in global olarak kendine has geliştirdiği grup felsefesi ve ortak hedeflere ulaşmadaki tutkusu, başarısında kilit rol oynamaktadır.” dedi

Daikin Türkiye, 2023 yılında 350 Milyon Euro ihracat gerçekleştirerek başarıya imza attı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen “2023 İhracatın Liderleri” ödüllerinde, “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde bu yıl da birinci olarak ihracattaki başarısını tescillemiş oldu.

Önder, “2023 Mart sonu itibariyle tamamladığımız mali yılımızda özellikle split ürün gamında ve hava temizleme ürün gamlarımızda Daikin adına ciddi bir pazar payı artışı oldu. Bu başarımızı sürdürülebilir kılmak adına önümüzdeki dönemde de iç ortam hava kalitesini artıran aynı zamanda uzaktan kontrol gibi özellikleri ile kullanıcıya kolaylık ve tasarruf sunan ürünlerimizi sektöre sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

DAIKIN TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİ İLE FARK YARATIYOR

Enerji Verimliliği Hizmetleri’ne verdikleri öneme değinerek bu alandaki gelecek planlarını paylaşan Önder: “Enerji verimliliği proje geliştirme süreçlerimize bağlı olarak otomasyon ve uzaktan izleme sistemi satışına daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Enerji denetimi ile tetiklenen tüm sistem satış tekliflerimizin içeriğine DoS (Daikin On Site), Icm (Intelligent Chiller Manager) ve Enerji Ölçer’i ekliyoruz. Enerji verimliliği danışmanlığı ile ilgili ürün ve hizmet satış kapasitemizi artırmayı ve satışların sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Satış kanalı yapımızı, enerji verimliliği hizmet ve ürün satış faaliyetlerimize katkı sağlayacak şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

DAIKIN YEŞİL DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDİYOR

2050 yılına kadar sıfır enerji hedefi ile ilerleyen Daikin, Sakarya Hendek’te bulunan üretim tesisinde 1.fazını Temmuz 2020’de (5,78 MWp) ve 2.fazını Ağustos 2023’te devreye aldığı toplamda 7,84 MWp kurulu güce sahip olan çatı üstü Güneş Enerji Santrali’nin ürettiği enerjiyi ihraç ederek I-REC sistemine kaydettirmiştir. 7,84 MWp kurulu güce sahip olan çatı üstü Güneş Enerji Santrali’nin ürettiği enerjiyi ihraç ederek; Daikin Türkiye Üretim Tesisi’nin 2023 mali yılında tükettiği 9.634 MWh elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanıldığı I-REC ile belgelendirilmiştir. Ayrıca projenin başladığı 2020 yılından itibaren fabrikanın enerjisinin %71’i Güneş Enerjisi Santral Projesi’nden karşılanmıştır.

Ayrıca enerji verimliliğini artırmak amacıyla ısı pompası ve ısı geri kazanım uygulamalı ürün gruplarına daha fazla odaklandıklarını aktaran Önder, “Esco-Enerji Performans Sözleşmeleri için odaklanılmış çalışmalar planladık. Süreci finansal ve teknik ortaklarla yürütmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin ‘yeşil hidrojen’ kullanımı için yoğun çalışmalar yaptığına dikkati çeken Önder, bu bağlamda doğalgaz hatlarına yüzde 20 oranında ‘yeşil hidrojen ’in teşvik edildiğini söyleyerek hem kombi, hem de soğutma ürünlerinin bir arada olduğu ısı pompalarının ilerleyen dönemde daha da yaygınlaşacağının altını çizdi. Önder, şöyle devam etti: “Nisan 2022’de Türkiye’nin hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için ilk adım atıldı. Bu projelerle Türkiye’ye hidrojende sınıf atlatmak amaçlanıyor. Ülkemizde hidrojene geçiş konusunda GAZBİR-GAZMER proje yürütücüsü olarak EPDK-ETKB’in destekleri ile CleanGaz projesini yürütüyor. Amaç 2053’e giden yolda önce yüzde 20, sonra yüzde 100 doğalgaz taşıma hatlarına hidrojen enjekte etmek. Biz de iklimlendirme sektörünün öncüsü bir marka olarak; bu konuda uzun süredir çalışıyoruz. Avrupa’da yarım asrı devirmiş ve Japonya’da 100’üncü yılını kutlayan bir firma olarak bu global vizyonun sağladığı avantajla hızlı yol kat ediyoruz. Yüzde 20 hidrojen destekli NDJ, CSU ve NDJ Smart model kombilerimizle tüketiciyi yakın geleceğe hazırlıyoruz. Sakarya Hendek’teki fabrikamızda üretilen Daikin kombiler, aynı zamanda Avrupa’ya da ihraç ediliyor ve enerji verimliliği yüksek, çevreci değerleriyle öne çıkan ‘yeşil hidrojen’ kullanımına tam uyumlu olmaları ile tüketicileri regülasyon sonrası olası masraflardan da kurtarıyor.”

DAIKIN GLOBALDE DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

100’üncü yılını 21 Mayıs 2024 tarihinde Japonya’nın Osaka şehrinde 2 bin kişinin katılımıyla kutlayan Daikin Industries Ltd., 2023 mali yılını 28 Milyar Euro ciro ile kapattığını duyurdu. Bu finansal başarı, şirketin 100 yıllık tarihinde şimdiye kadarki en iyi sonucu oldu.

Şirket, Ekim 1924'te Osaka Metal Industries limited ortaklığıyla kuruldu. Uçaklar için radyatör borularının üretimi işiyle faaliyete başlayan şirket; 1930'lu yıllarda ticari soğutma sistemi, 1950'li yıllarda ise ilk paket klimalar ve VRV multi-split ticari klimalar da dâhil olmak üzere birçok teknoloji geliştirdi. Hem Japon teknolojisi hem de dünyada ilk olan birçok teknolojiyi ticarileştirerek, iklimlendirme ve florokimyasal işiyle başarılı çok uluslu bir şirkete dönüştü. Bugün 170’den fazla ülkede 98 binden fazla çalışanıyla ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanları üreten şirket aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları da kendi bünyesinde geliştiren ve üreten dünyadaki tek üretici olarak öncü bir konumda.

