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DBE Holding, Siemens ile mutabakat zaptı imzaladı

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve yenilenebilir enerji üretim ve yönetim teknolojileri konusunda uzmanlaşmış iştirakleri bulunan DBE Holding, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Siemens ile bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan mutabakat zaptı ile DBE Global ve Siemens, Orta Doğu'daki potansiyel sürdürülebilirlik projeleri için mühendislik, tedarik ve inşaat işleriyle ilgili ortak iş birliği alanlarını araştıracak.

06 Ekim 2023 | 12:36
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DBE Holding, Siemens ile mutabakat zaptı imzaladı

DBE Holding'in iştiraki DBE Global (DBEG), Siemens ile Dubai'de bir mutabakat zaptı imzaladı. DBE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taha Pınar; anlaşmanın, Siemens'in Orta Doğu bölgesindeki ticari faaliyetlerine yönelik alabileceği potansiyel solar PV kapsamındaki projelere ilişkin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) işlerinin DBEG tarafından alt yüklenicisi olarak yürütülmesi konusunda iş birliğini kapsadığını söyledi. Pınar; iki şirketin DBEG'in Orta Doğu'daki mevcut projelerini tamamlayabilecek enerji verimliliği ve enerji performans projelerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmayı planladıklarını da belirtti.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE E-MOBİLİTE SEKTÖRLERİNDE ÖNCEKİ ANLAŞMALAR

DBE Holding iştiraki DBE Energy'nin daha önce Siemens Türkiye ile güneş enerjisi sektöründe ve GIOEV elektrikli araç şarj ünitelerinde iş birliği yaptığını hatırlatan Mehmet Taha Pınar, “Siemens ile iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Daha önce yaptığımız anlaşma ile DBE Energy, Siemens invertörlerinin arıza tespiti, arızaya müdahale, bakım, devreye alma ve sağlık kontrolleri için Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştı. Bu anlaşma ile DBE Energy olarak Türkiye genelinde Siemens müşterilerine ait invertörlerin servis süreçlerine yaygın şube ağımızla destek veriyoruz. Bu sayede güneş enerjisi santrallerindeki (GES) üretim kayıplarının önüne geçerek tesislerin hazır olma sürelerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, iştirakimiz FOUR ile Siemens arasında yapılan iş birliği kapsamında Siemens'ten 300 kW çıkış kapasitesine sahip GIOEV’in sahip olduğu bu DC elektrikli şarj üniteleri ile 500 kilometre menzile sahip bir elektrikli aracı sadece 25 dakikada tamamen şarj edebilirsiniz.”

“GELECEĞE HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Mehmet Taha Pınar, yenilikçi enerji üretim ve yönetim teknolojileri geliştirerek ve tüm kullanıcılara yüksek katma değerli modeller sunarak yeni nesil yenilenebilir enerji alanlarında öncülük eden en büyük küresel enerji şirketlerinden biri olma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Pınar, “DBE Holding, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da 'geleceğe hazırlıklı olmak' hedefiyle, alanında öncü projelerle faaliyetlerini sürdürüyor.” dedi. 
 

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