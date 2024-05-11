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Dofer temettü teklifini duyurdu

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu karanını 10 Mayıs'ta KAP'a bildirdi.

11 Mayıs 2024 | 03:29
Dofer temettü teklifini duyurdu

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10 Mayıs'ta KAP'a yaptığı bildirimde genel kurul onayına sunulacak yönetim kurulu kararını duyurdu. Pay başına brüt 0,6278026 TL, net 0,5650223 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 03 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

DOFER'DEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

1.Şirketimizin 08 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 3 Temmuz 2024 olarak belirlenmesi hususlarının, 5 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2.Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir.

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