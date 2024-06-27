Doğanlar Mobilya, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL (TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil) konsolide satış geliri elde etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre grup 6 farklı markasıyla 640 yurt içi ve 113 yurt dışı olmak üzere toplamda 753 aktif satış noktasına ulaştı.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO Mustafa Karamemiş şunları söyledi:

"Dinamikleri çerçevesinde 2024 yılının zor şartları bulunsa da, yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleştirdiğimiz satış artışları, şirketimizin sağlam temelleri ve büyüme potansiyelinin bir göstergesidir. Bugün, geçen senenin aynı dönemine kıyasla, hasılat rakamlarında %12’lik bir artışla, karlılık hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni satış noktalarımızla pazar payımızı genişletmeye ve GES yatırımlarımızla sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 2024 yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya kararlıyız. Ar-Ge yatırımlarımıza da devam ederek sektörde öncü rolümüzü pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yapımı geçen sene tamamlanan, Biga ve Düzce tesislerimizde yer alan 2.500m2’lik Ar-Ge ve inovasyon alanımızda yeni projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda yılın ilk 3 aylık döneminde 26 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımı sadece Ar-Ge faaliyetleri için kullandık. 2024 yılı için konsolide satış gelirlerinin 11-11,5 milyar TL ve konsolide FAVÖK marjında %14-15 seviyesinde bir artışa ulaştırarak hedefi ile yolumuza devam ediyoruz."

