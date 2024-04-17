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Doğtaş Milano Salone Del Mobile Fuarı'nda

Doğanlar Mobilya Grubu markalarından Doğtaş, 16- 21 Nisan tarihleri arasında Milano’da gerçekleşen Salone Del Mobile Fuarı’nda yerini aldı.

17 Nisan 2024 | 14:24
Doğtaş Milano Salone Del Mobile Fuarı'nda

Doğtaş, bu yıl 16-21 Nisan tarihleri arasında Milano’da 62. kez düzenlenen Salone Del Mobile Fuarı’nda yerini aldı. Doğtaş, İtalya’nın Milano kentinde 37 ülkeden 1900’den fazla sektör profesyoneli, yatırımcı ve tasarımcıları bir araya getiren Salon Del Mobile fuarında ziyaretçileriyle buluştu. 

Uluslararası fuarlarda yer almanın önemine ve sektörel anlamdaki katkılarına vurgu yapan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş; “Uluslararası fuarlara farklı ülke ve coğrafyalardan sektörün büyük oyuncuları, yatırımcılar ve tasarımcılar katılım sağlıyor. Bu nedenle Doğanlar Mobilya Grubu markalarından Doğtaş ile yer almamız bizlere markamızın global tasarım vizyonunu anlatma şansı da sunuyor. 1900’den fazla katılımcının yer aldığı bu fuarda tasarımlarımızı ve markamıza yaptığımız yatırımlarımızı anlatma fırsatını yakaladık. Bir Türk markası olarak aynı zamanda ülkemizin mobilya üretimindeki gücünü, tasarım ve estetik bakış açımızı, uluslararası sektör devi markaların tasarımları ile yarışır konumda olduğumuzu göstermenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

 

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