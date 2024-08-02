ARA
DOLAR
33,18
0,22%
DOLAR
EURO
36,25
1,24%
EURO
GRAM ALTIN
2589,80
-0,54%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Doğyap’ta üst düzey atamalar

Doğanlar Holding, Doğyap Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Doğan’ı atadı.

02 Ağustos 2024 | 21:44
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 21:45
Doğyap’ta üst düzey atamalar

Murat Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği unvanlarına ek olarak Doğyap Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 

Doğyap’ın Genel Müdürlük görevine ise Hakan Hasan Emek getirildi. 

Doğyap Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Doğyap’ın büyüme potansiyelini çok yüksek görüyorum. Doğyap ile Batı Afrika’nın en büyük meyve, sebze hali, soğuk hava depoları ve tır parkından oluşan 2 projelik yatırımı 2019 yılında tamamladık. 106 milyon dolar tutarında Dakar Hali ve Tır Parkı Projesi sonrasında yine Batı Afrika ve CIS ülkelerinde yurt dışı müteahhitlikte proje geliştirmeye devam ediyoruz. Senegal’deki toplam alanı 52.800m2, kapalı alanı 10.000m2 ve depolama alanı 25.000m2 olan Biga Home fabrikamız yine Doğyap imzası taşıyor. 12 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirdiğimiz tesis, Senegal’deki ilk ve tek mobilya üretim tesisi. Sektördeki deneyimli ekibimizle birlikte yeni yatırımlarımıza hız verecek ve Türkiye’ye de değer katmaya devam edeceğiz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir şehircilik konularına odaklanarak geleceğe yatırım yapacağız.” dedi. 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2589,8 -0,54%
  • ALTIN ONS 2427,53 -0,77%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,633 -1,83%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38678 -0,05297%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,181 0,2199%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1054%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2461 1,2404%
  • STERLIN/DOLAR 1,28049 0,51297%
Borsa Haberleri
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL