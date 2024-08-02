Doğyap’ta üst düzey atamalar

Murat Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği unvanlarına ek olarak Doğyap Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Doğyap’ın Genel Müdürlük görevine ise Hakan Hasan Emek getirildi.

Doğyap Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Doğyap’ın büyüme potansiyelini çok yüksek görüyorum. Doğyap ile Batı Afrika’nın en büyük meyve, sebze hali, soğuk hava depoları ve tır parkından oluşan 2 projelik yatırımı 2019 yılında tamamladık. 106 milyon dolar tutarında Dakar Hali ve Tır Parkı Projesi sonrasında yine Batı Afrika ve CIS ülkelerinde yurt dışı müteahhitlikte proje geliştirmeye devam ediyoruz. Senegal’deki toplam alanı 52.800m2, kapalı alanı 10.000m2 ve depolama alanı 25.000m2 olan Biga Home fabrikamız yine Doğyap imzası taşıyor. 12 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirdiğimiz tesis, Senegal’deki ilk ve tek mobilya üretim tesisi. Sektördeki deneyimli ekibimizle birlikte yeni yatırımlarımıza hız verecek ve Türkiye’ye de değer katmaya devam edeceğiz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir şehircilik konularına odaklanarak geleceğe yatırım yapacağız.” dedi.