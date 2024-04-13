Dört günlük çalışmaya geçen ilk Türk şirket olmuştu: Bir yıl sonra kararını açıkladı

Bir Türk akrilik elyaf üreticisinin 200 beyaz yakalı çalışan için dört günlük çalışma uygulamasını denemeye başlamasından bir yıl sonra şirket, çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmeden bu değişikliği temelli olarak uygulama kararı alan ülkenin ilk şirketi oldu. Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ, operasyonel verimliliği artırmak ve iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla daha kısa çalışma haftasını test etti. Yalova'da bulunan şirket, mavi yakalı işçiler de dahil olmak üzere bin 200 kişilik bir işgücüne sahip. Saatlik bazda ücretlendirilen ve fazla mesai ücreti alan işçiler, daha kısa çalışma haftasına dahil edilmedi.

"Ekip ruhunu artırdı"

Aksa Akrilik CEO'su Cengiz Taş, Bloomberg'in sorularına verdiği yazılı yanıtta, dört günlük çalışmanın, çalışanlardan güçlü destek gördüğünü, şirket içinde işbirliğinin ve ekip ruhunun arttığını belirtti. Haftada dört gün çalışma uygulamasına katılım oranı yüzde 94'e ulaştı.

Birçok ülke deniyor

Aksa, Türkiye'de bu denemeleri yapan ilk büyük şirket olmakla birlikte, diğer gruplar da son yıllarda dünya çapında denemeler yapıyor. Milyarder Steve Cohen geçen hafta daha fazla şirketin dört günlük çalışmaya beklediğini söyledi. Geçen yıl İngiltere'de yapılan bir araştırma, denemeye katılan şirketlerin çoğunun beş günlük standarda geri dönmediğini ortaya koydu. Bu arada, Alman şirketleri işgücü kriziyle mücadele etmek için kısa çalışma haftasını test etmeye başladı. Yaklaşık 45 şirketin katıldığı ve 1 Şubat'ta başlayan altı aylık bir programla yüzlerce çalışan tam maaş almaya devam ederken her hafta bir gün daha izinli sayılacak.

İş başvuruları arttı

Pilot çalışma döneminin ardından Aksa çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftasının çalışan bağlılığını, üretkenliğini, motivasyonunu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde desteklediği tespit edildi. CEO'ya göre iş başvuruları da önemli ölçüde arttı. Şirketin Ar-Ge ve sürdürülebilirlik grup müdürü Aslı Ertan, "Çalışma arkadaşlarımın ve ekibimin motivasyonu açıkça arttı" dedi.