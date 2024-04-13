ARA
Bist 100
9814,19
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
32,3577
0,1486%
Dolar/TL
Euro/TL
34,4289
-0,6324%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0641
-0,7901%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2438,94
-1,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Dört günlük çalışmaya geçen ilk Türk şirket olmuştu: Bir yıl sonra kararını açıkladı

Dört günlük çalışmaya geçen ilk Türk şirket olmuştu: Bir yıl sonra kararını açıkladı

Türkiye'de 4 günlük çalışmayı ilk test eden şirket olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii, temelli olarak bu uygulamaya geçildiğini duyurdu. Bloomberg şirketin deneme sürecini ve uygulamanın etkilerini yazdı

13 Nisan 2024 | 10:13
Dört günlük çalışmaya geçen ilk Türk şirket olmuştu: Bir yıl sonra kararını açıkladı

Bir Türk akrilik elyaf üreticisinin 200 beyaz yakalı çalışan için dört günlük çalışma uygulamasını denemeye başlamasından bir yıl sonra şirket, çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmeden bu değişikliği temelli olarak uygulama kararı alan ülkenin ilk şirketi oldu. Aksa Akrilik Kimya Sanayii AŞ, operasyonel verimliliği artırmak ve iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla daha kısa çalışma haftasını test etti. Yalova'da bulunan şirket, mavi yakalı işçiler de dahil olmak üzere bin 200 kişilik bir işgücüne sahip. Saatlik bazda ücretlendirilen ve fazla mesai ücreti alan işçiler, daha kısa çalışma haftasına dahil edilmedi.

"Ekip ruhunu artırdı"

Aksa Akrilik CEO'su Cengiz Taş, Bloomberg'in sorularına verdiği yazılı yanıtta, dört günlük çalışmanın, çalışanlardan güçlü destek gördüğünü, şirket içinde işbirliğinin ve ekip ruhunun arttığını belirtti. Haftada dört gün çalışma uygulamasına katılım oranı yüzde 94'e ulaştı.

Birçok ülke deniyor

Aksa, Türkiye'de bu denemeleri yapan ilk büyük şirket olmakla birlikte, diğer gruplar da son yıllarda dünya çapında denemeler yapıyor. Milyarder Steve Cohen geçen hafta daha fazla şirketin dört günlük çalışmaya beklediğini söyledi. Geçen yıl İngiltere'de yapılan bir araştırma, denemeye katılan şirketlerin çoğunun beş günlük standarda geri dönmediğini ortaya koydu. Bu arada, Alman şirketleri işgücü kriziyle mücadele etmek için kısa çalışma haftasını test etmeye başladı. Yaklaşık 45 şirketin katıldığı ve 1 Şubat'ta başlayan altı aylık bir programla yüzlerce çalışan tam maaş almaya devam ederken her hafta bir gün daha izinli sayılacak.

İş başvuruları arttı

Pilot çalışma döneminin ardından Aksa çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftasının çalışan bağlılığını, üretkenliğini, motivasyonunu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde desteklediği tespit edildi. CEO'ya göre iş başvuruları da önemli ölçüde arttı. Şirketin Ar-Ge ve sürdürülebilirlik grup müdürü Aslı Ertan, "Çalışma arkadaşlarımın ve ekibimin motivasyonu açıkça arttı" dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2438,94 -1,03%
  • ALTIN ONS 2344,19 -1,19%
  • BIST 100 9814,19 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,285 0,011%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37732 0,61399%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,458 0,5779%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3577 0,1486%
  • EURO/DOLAR 1,0641 -0,7901%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4289 -0,6324%
  • STERLIN/DOLAR 1,2449 -0,82809%
Günün En Çok Okunanları
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD ve İngiltere'den Rus metallerine yeni kısıtlama
ABD ve İngiltere'den Rus metallerine yeni kısıtlama
Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar
Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
İlk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 20'ye geriledi, beklentiler ne?
GERİ
İLERİ
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD ve İngiltere'den Rus metallerine yeni kısıtlama
Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD ve İngiltere'den Rus metallerine yeni kısıtlama
Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
ABD'li bankalar ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı
ABD ve İngiltere'den Rus metallerine yeni kısıtlama
Yargıtay'dan 'ayıplı' sıfır araç satışı için emsal karar
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
İlk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 20'ye geriledi, beklentiler ne?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL