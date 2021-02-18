Batı Innovative Logistics İş Geliştirme Müdürü Kaan Aydın, lojistik sektörünün 2021 yılına iyimser hedeflerle girdiğini kaydetti. Her sektörde olduğu gibi lojistikte de pandemiyle hızlanan dijitalleşmeye ayak uyduran şirketlerin yükseleceğini vurgulayan Aydın, sektörde e-ticaret taşımalarının payının da artacağını söyledi. Aydın, sektörünün geleceğine ilişkin ipuçlarını paylaştı. Buna göre, uzun vadede taşımacılıkta uçak ve gemiye alternatif drone taşımacılığı, hyperloop teknolojileri, otonom konteyner gemi ve araçları gibi farklı taşıma modelleri doğacak.

2020’yi hedeflerinin üzerinde kapattıklarını, 2021’de ise en büyük yatırımı teknoloji ve dijitalleşmeye yapacaklarını açıklayan Aydın ile şirketin ve sektörün geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lojistik sektörü geçen yılı nasıl geçirdi? Pandeminin sektöre etkileri neler oldu?

2020, tüm sektörler için olduğu gibi lojistik sektörü için de büyük bir belirsizlik ve dengesizlik ile başladı. Ancak geriye baktığımızda sektör olarak geçtiğimiz yılı iyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz.

Pandemi kişisel alışkanlıklar ve hayat rutinimiz üzerinde çok etkili oldu. 2020, başta ilaç taşımalarındaki artış ve bunun yanı sıra pandeminin beraberinde getirdiği yeni alışkanlıklarla oluşan büyümeye açık sektörlerle beraber lojistik talebinin arttığı bir yıl oldu. Azalan yolcu uçağı seferleri 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren havayolu taşımacılığında değişim yarattı. Uçuşların azalmasına karşın hava kargo taleplerinin artması havayolu navlunlarında yüzde 500-1000 oranlarında artışlar görülmesine sebep oldu. Bu sebeple havayolu ile taşınması gereken yüklerin lojistik maliyetleri ciddi oranda yükseldi.

Aynı şekilde denizyolunda da yaşanan arz-talep dengesizliği gemi hatlarında yer sorununa neden oldu. Pandemi ile beraber yavaşlayan liman operasyonları ve kapanan fabrikalar yüzünden pek çok limanda dolu konteyner yığılması yaşandı. Bu sebeple konteynerlerin pozisyonlandırılmasında gecikmeler meydana geldi ve bütün dünyada etkisini gösteren bir ekipman sıkıntısı doğdu. Gemi hatları bu şartlar altında sefer sayılarını azaltarak maliyetlerini kısma yoluna gidince denizyolu navlunları piyasa normallerinin çok üzerinde seyretmeye başladı. Çin’deki fabrikaların tüm dünyadan önce açılması ve pek çok üreticinin bu sebeple Çin’de üretim yapmaya başlaması ile beraber Uzakdoğu limanlarında konteyner yığılması daha da büyük bir sorun haline geldi.

Bütün ülkelerdeki limanlar normal düzenlerine dönüp eski hızlarına kavuştukları zaman gemi hatları da eski sefer sayılarına dönecek ve ekipman pozisyonlandırılması daha verimli bir şekilde planlanacaktır. Bununla beraber konteyner ve yer sorunlarının 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren çözülmesi beklenmektedir. Ancak bundan sonra navlunlarda bir düşüş eğilimi beklenebilir.

Sektör 2021 yılına hangi hedeflerle girdi? Yıl sonu için beklentiniz nedir?

Lojistik sektörü 2021 yılına iyimser hedeflerle girdi. İlk çeyrekten itibaren denizyolu ve havayolu taşımacılığında pandemi öncesi düzene dönülmesi bekleniyor.

Pandemi ile beraber önümüzdeki 10 yılda beklenen dijitalleşme süreci çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bu dijitalleşme sürecinin 2021 yılında da devam edeceğini ve bu sürece ayak uydurmayı başaran lojistik şirketlerinin yükseleceğini düşünüyorum.

Dolayısıyla 2021 yılı için beklentim, dijitalleşme ve teknoloji alanındaki yatırımların artacağı ve mevcut trendlerin hızla değişeceği yönündedir. E-ticaret taşımaları gibi hızlı ve küçük taşımaların konsolide edilerek gelişeceğini düşünüyorum.

“Farklı taşıma modülleri doğacak, yeni oyuncular piyasaya girecek”

Sektörün yeni dönemde büyüme dinamikleri neler olacak? Beklentileriniz nedir?

2020 yılı ile beraber havayolu ve denizyolu taşıma modüllerinin olası bir krize hiç hazır olmadıklarını farkettik. Belki bir çok sektör bu değişime hazır değildi fakat pek çoğu değişime ayak uydurmak konusunda lojistik sektöründen daha hızlı davrandı. Lojistik sektörü ve bileşenlerinin büyük bir bölümünün teknolojik altyapısı teknolojinin durumuna uygun değil ve bundan dolayı pek çok sorun yaşanıyor. Kısa vadede lojistik sektöründe teknoloji şirketlerini daha çok görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bu noktada yine çağa ayak uyduran lojistik firmaları ve yeni trendler ayakta kalacak ve büyüyecektir. Bundan böyle çalışan sayısı yüksek olan şirketlerden ziyade teknolojik yapısı güçlü olan şirketler öne çıkacak. Bu noktada lojistik sektörüne de uçak ve gemi dışında alternatifler gerekiyor. Uzun vadede drone taşımacılığı, hyperloop teknolojileri, otonom konteyner gemileri ve araçlar, sektörü ciddi anlamda değiştirecek ve gelişime itecek. Gelecekte farklı taşıma modülleri doğacak ve yeni oyuncular piyasaya giriş yapacak.

Küresel lojistik sıralamasında performans yükseltmenin yolu nereden geçiyor? Sizin bu konuda çalışmalarınız var mı?

Küresel lojistik sıralamasında yükselmek için yurtdışı yatırımlarının doğru bir şekilde ve zamanında yapılması gerekiyor. Elektronik ticaret ve değişen dünya düzeni ile beraber tedarik zinciri ihtiyaçları B2B’den B2B2C’ye doğru evrildi. Bu trendi yakalamak da dijitalleşme ile mümkün olacak. Taşıma trendlerinin değiştiği ve elektronik ticaretin ön plana çıktığı günümüzde, kapıdan kapıya taşıma yapabilmek en önemli servislerden biri olmaya başladı. Müşterilerin lojistik ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve stok durumlarına istinaden gerekli taşımaların zamanında yapılması gerekiyor. Bu noktada yurtdışı acentalar her zaman yeterli olmayabiliyor ve globalleşmek gerekiyor. Biz de bu nedenle en çok taşıma yaptığımız rotalardan biri olan Almanya’da 2018 yılında bir ofis açtık. Berlin’de kurduğumuz Almanya ofisimiz bizi global lojistik firmalarının arasına taşıdı. Almanya ofisimizin başarısını örnek alıp 2021 yılında başka ülkelerde yeni ofisler açmak istiyoruz. Hedeflerimiz arasında ihracatımızın yüksek olduğu Amerika ve Asya kıtaları var.

2020’yi hedeflerimizin oldukça üstünde kapattık”

Şirket olarak 2020 yılını nasıl geçirdiniz?

Batı Innovative Logistics olarak 2020 senesini çok iyi bir şekilde geçirdiğimiz için mutluyuz. Ocak ayından itibaren dünyada yaşanan kriz ile beraber bir bilinmeze adım attık ve sektörümüzün nasıl etkileneceğini öngöremedik. Dolayısıyla pandeminin bütün etkilerini analiz ederek dinamik ve bilinçli bir şekilde gerekli kararları aldık. 2020 yılında kriz yönetimini ön planda tutarak yaşayabileceğimiz sıkıntılara ilişkin tahminler yürüttük ve yatırımlarımızı bu çerçevede yönlendirdik. Birinci önceliğimiz elbetteki mevcut işlerimizi korumak ve verdiğimiz servisi en üst seviyede tutmak oldu. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelere istinaden müşterilerimiz için alternatif çözümler ürettik. Uçak kiralayarak çeşitli rotalara düzenli charter uçuşları gerçekleştirdik ve bu sayede artan havayolu navlunlarında iyileştirme sağladık. Dolayısıyla aldığımız stratejik kararlar doğrultusunda havayolu taşımacılığında pandemi ile beraber 2020 yılında iyi başladık. 2020 yılının ortasında açılan Avrupa ve Çin yüklemeleri ile havayolu taşımacılığındaki büyümemizi sürdürdük. 2020 yılının sonunda ise aşı ve ilaç taşımalarına başladık.

Denizyolunda ise 2020 yılında konteyner eksikliği ve gemilerde büyük bir yer sorunu yaşadık. Bir çok armatör yaşadıkları ekipman eksikliğinden dolayı servis verdikleri destinasyonları azaltmak veya kapatmak zorunda kaldılar. 2020 yılı içerisinde sefer iptalleri ile karşı karşıya kaldık. Bu etapta kendi özel konteyner filomuzu kurarak denizyolu taşımacılığında da büyüme sağlamayı başardık.

Toparlamak gerekirse 2020 yılını hedeflerimizin oldukça üstünde ve büyüyerek kapattık.

“Dijitalleşmedeki büyümemizi sürdüreceğiz”

Pandeminin şirketinize etkileri neler oldu?

Pandeminin şirketimize olan en büyük etkisi teknolojik altyapımızın hazır olduğunu ve hızla kullanmaya başlayabileceğimizi göstermesi oldu. Pandemi, 10 yıllık bir dijitalleşme sürecinin 6 ayda gerçekleşmesine sebep oldu. Türkiye’deki ilk korona vakasının açıklanması ile beraber çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak için gerekli adımları attık. Pandemi öncesinde de evden çalışma sistemi bize uzak değildi. Dolayısıyla teknolojik altyapımız tüm çalışanlarımızın evden çalışabilmesi için zaten hazırdı. Biz de en hızlı şekilde gereken adımları atarak personelimizin yüzde 90 gibi bir kısmını ev-ofis çalışabilecek şekilde organize ettik. Ayrıca İnsan Kaynakları departmanımız, daha farklı ve sürdürülebilir bir pandemi sonrası çalışma düzeni oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

Şirket olarak bu yıl gündeminizde neler var? Yatırımlarınız neler olacak?

2021 yılındaki en büyük yatırımımız teknoloji ve dijitalleşmeye ilişkin olacak. Lojistik sektörü 2021 yılına iyimser hedeflerle girdi. Sayısal hedeflerimizin yanı sıra BATI olarak 2021 yılındaki en büyük ve değişmez hedefimiz dijitalleşmedeki büyümemizi ve gelişmemizi devam ettirmek. Son beş yıldır yaptığımız teknoloji yatırımlarımız ile beraber 2021 yılında da bu konudaki gelişmemizi sürdürmek ve değişimlere sağladığımız uyum ve müşteri memnuniyeti ile sektör lideri olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Aynı zamanda yurtdışı yatırımlarımızı da sürdürmek üzere çalışıyoruz. 2018 yılında atmaya başladığımız globalleşme adımlarımızı Almanya’dan sonra Amerika ve Uzak Doğuda da devam ettirmek hedeflerimiz arasında.