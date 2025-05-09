ECE Türkiye, Türkiye’de 2,5 milyar Euro büyüklüğe ulaştı

ECE Türkiye’nin ev sahipliğinde bu yıl 14.’sü düzenlenen Perakende ve Gayrimenkul Zirvesi, 7 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşti. Perakende ve gayrimenkul sektörünün önemli aktörlerini buluşturan zirvede, ECE Türkiye’nin 25’inci kuruluş yıldönümü de kutlandı.

Aralarında perakende markalarının patronları, C-level yöneticiler, yatırımcılar, finans sektörü temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 600 kişi katıldı. Zirvenin açılışında ECE Türkiye Eş Genel Müdürleri Semet Yolaç Canlıel ve Nuri Şapkacı, yaptıkları “Bir Vizyonun İzinde: 25 Yıllık Tutku ve Emek” başlıklı konuşma ile ECE Türkiye’nin 25 yıllık yolculuğunu ve Türkiye perakende pazarındaki stratejik dönüşümleri aktardı.

OKUL HALİNE GELDİ

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, “Bu çeyrek asırlık yolculukta hiçbir zaman sadece rakamlara odaklanmadık. Nicelikten çok niteliğe önem vererek; doğru lokasyonda, doğru yatırımcıyla, kalıcı ve yüksek fayda sağlayacak projelere yöneldik. Bu yaklaşımımızla Türkiye’de alışveriş merkezi yönetimini bir okul haline getirdik. Burada yetişen profesyonellerin bugün kendi başarı hikayelerini yazmaları, bize duyulan güvenin ve yatırımın en kıymetli karşılığı. Bugün yüzde 100’e yakın doluluk oranlarımız, milyonlarca ziyaretçimiz ve dijitalleşmeyi odağına alan projelerimizle sadece bugünün değil, geleceğin perakende sektörüne yön vermeye devam ediyoruz” dedi.

2,5 MİLYAR EURO BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı ise şunları söyledi: “25 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Bugün o hayal gerçek oldu ama yolculuğumuz henüz bitmedi; asıl yolculuk şimdi başlıyor. Bugün ECE Marketplaces 11 ülkede 24 milyar Euro’yu aşan portföyüyle küresel ölçekte sektöre yön veriyor. Türkiye’de ise 2,5 milyar Euro büyüklüğümüzle ülkemizin en seçkin alışveriş merkezi portföyünü yönetmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak daha da önemlisi, bu başarıların ardında bir ekip, bir kültür, bir aile ve gelecek nesillere ilham verecek güçlü bir hikaye var.”

ÇOK AMAÇLI MERKEZE DÖNÜŞTÜ

Etkinlikte ECE Marketplaces CEO’su Joanna Fisher, “Ticari Gayrimenkulün Geleceğini Şekillendirmek” temalı konuşmasıyla global anlamda perakende dünyasındaki dönüşüme ve ECE Grubu’nun vizyonuna dair önemli bilgiler verdi. Fisher, “ECE olarak tüm projelerimizde insanlara değer sunan, şehirlerin ruhunu yansıtan, deneyim odaklı yaşam alanları tasarlıyoruz. Türkiye, bugün Avrupa’nın en büyük ve en dinamik perakende pazarlarından biri haline gelirken; biz de burada geliştirdiğimiz projelerle yalnızca alışveriş merkezleri değil, toplumsal değer yaratan sürdürülebilir yaşam alanları hayata geçiriyoruz. Çünkü AVM’ler artık sadece alışveriş yapılan yerler değil; dijitalleşmeyle zenginleşen, insanı merkeze alan, deneyim, sağlık, eğitim ve sosyal etkileşimi bir arada sunan çok amaçlı sosyal merkezlere dönüşüyor. Sektörümüz yapay zeka, ESG kriterleri ve veri odaklı dönüşümle yeniden şekillenirken; biz de bu değişimin merkezinde yer alıyor, ECE’nin Avrupa’daki lider konumunu 25 yıldır Türkiye’de de yansıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu dönüşümde en büyük gücümüz, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı bağ. Çünkü birlikte güçlü olduğumuzda yalnızca sektör değil, toplum da kazanıyor.”

‘ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAK LAZIM’

Zirvede Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı&CEO’su Cem Boyner de katılımcılara Türkiye perakende sektörünün dönüşüm yolculuğunu aktardı. Perakende markaları için müşterilere sadece ürün sunmanın artık yetmediğini belirten Boyner, “Aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurmalı; bunu da her gün yeniden, özenle ve emekle inşa etmeliyiz. Değişen dünyada müşteri başına düşen fatura adedini, ziyaret frekansını, ilişki derinliğini artırmak zorundayız. Artık rekabet ürün değil, deneyim üzerinden yaşanıyor. Biz milyonlarca müşteriyi bir veri tabanı değil, yaşayan bir ekosistem olarak görüyoruz; davranışlarını anlıyor, tahmin ediyor ve hatta değiştirmenin yollarını arıyoruz” dedi. Diğer taraftan Türkiye’de iş yapmanın zorluklarına değinen Boyner, “Bu ülkede hiçbir şeyi kestiremiyorsun. Yarın sabahla ilgili hiçbir şeyi kestiremezsin. Akşamüzeri ile ilgili hiçbir şey kestiremezsin. O zaman tek oyun alanı kalıyor. Oyun alanında şartları sonsuza kadar zorlamamız lazım. Müşteri ile tek vücut olmamız lazım. Şapkadan tavşan çıkarmak lazım sürekli” diye konuştu.